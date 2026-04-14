Redak događaj pravi haos i aktivira važne teme: 7 planeta u Ovnu potresa sve znake Zodijaka

Retkiprozor resetuje hrabrost, identitet i velike početke, a evo kako da ga iskoristite.

Prema horoskopu, između 14. i 19. aprila 2026. nebo otvara jedan od najintenzivnijih i najređih astroloških prozora: snažnu koncentraciju energije u Ovnu, znaku početaka, hrabrosti i direktnih odluka. Sa Suncem, Mesecom, Merkurom, Marsom, Saturnom, Neptunom i Hironom u ovom vatrenom znaku, sve se ubrzava i više se ne može ignorisati. Ovo nije vreme za oklevanje, strah ili odlaganje.

Mlad Mesec 17. aprila deluje kao kolektivni reset, a do 19. aprila, kada Sunce ulazi u Bika, svaki znak je pozvan da jasno preseče staro i napravi prostor za novo. Ovo je period koji može promeniti naredne mesece – za one koji imaju hrabrosti da reaguju.

Ovan: Reset identiteta

Za Ovna ovo je ključni period. Ne radi se samo o hrabrosti, već o redefinisanju identiteta. Sve što jeste – i što više niste – izlazi na površinu. Između 14. i 19. aprila birate: stari obrasci ili nova verzija sebe. Saturn traži ozbiljnost, Mars daje snagu, Merkur glas, a Hiron leči nesigurnosti. Mlad Mesec 17. aprila donosi snažan restart – ono što započnete sada može odrediti vaš pravac.

Bik: Povlačenje koje leči

Za Bika, proces je unutrašnji. Aktivira se podsvest, umor i potreba za završavanjem. Ovo je vreme povlačenja i čuvanja energije. Odgovori dolaze iz tišine, ne akcije. Mlad Mesec donosi odluku da otpustite teret, a ulazak Sunca u vaš znak 19. aprila pokreće novi početak.

Blizanci: Prava selekcija

Aktiviraju se ljudi, ideje i planovi za budućnost. Energija je jaka, ali izazov je izbor. Nemojte reći „da“ svemu. Birajte ono što ima smisao i potencijal. Mlad Mesec može doneti novi projekat ili važnu saradnju.

Rak: Izlazak na scenu

Fokus je na karijeri i vidljivosti. Nema više skrivanja iza skromnosti. Pritisak koji osećate ima svrhu – da vas pogura napred. Mlad Mesec otvara vrata novoj profesionalnoj fazi.



Lav: Veliki iskorak

Osećate potrebu da mislite šire i izađete iz stagnacije. Aktiviraju se putovanja, znanje i velika životna pitanja. Ovo je trenutak za hrabar korak – ali uz jasnu viziju.

Devica: Suočavanje sa istinom

Na red dolaze finansije, odnosi i duboke emotivne teme. Sve što je bilo nejasno sada postaje očigledno. Mlad Mesec donosi odluku koja može pojednostaviti vaš život.



Vaga: Odnosi na testu

Partnerstva ulaze u fazu razjašnjenja. Nema više izbegavanja. Ako postoji balans – odnos jača. Ako ne – istina izlazi na videlo. Važno je da govorite otvoreno.

Škorpija: Novi sistem života

Fokus je na svakodnevici, zdravlju i navikama. Vreme je da promenite način funkcionisanja. Mlad Mesec donosi novu rutinu i reset životnog ritma.

Strelac: Povratak strasti

Aktiviraju se ljubav, kreativnost i radost. Osećate želju da živite punim plućima. Mlad Mesec donosi novu ljubav ili kreativan početak – ali birajte realno, ne idealizovano.



Jarac: Temeljne promene

Fokus je na domu, porodici i unutrašnjoj sigurnosti. Potrebno je dubinsko resetovanje, ne površinske promene. Mlad Mesec donosi važnu ličnu odluku.

Vodolija: Snaga reči

Vaša komunikacija postaje direktna i moćna. Ovo je vreme da kažete ono što ste odlagali. Mlad Mesec donosi novi način izražavanja ili važan razgovor.



Ribe: Vrednost i novac

Fokus je na ličnoj vrednosti i finansijama. Vreme je da prestanete da potcenjujete sebe. Mlad Mesec otvara novo poglavlje u odnosu prema novcu i samopoštovanju.

Autor: D.Bošković