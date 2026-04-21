Recept za sočnu carsku pitu: Ultimativni domaći specijalitet za brz, jeftin i preukusan obrok iz rerne koji svi vole

Recept za sočnu carsku pitu rešava problem večere bez praznog novčanika. Primenite tačne mere i napravite savršeno, vazdušasto testo!
Recept za sočnu carsku pitu – zaboravite na mukotrpno razvlačenje kora; sve što vam treba su činija, mikser i malo vremena. Ovo je jednostavana ali i ukusna pita koja odlični leži i topla i hladna. Ujedno je i super način da očistite frižider od ostataka sira, šunke i povrća.
Da, recept za sočnu carsku pitu je savršen izbor jer zahteva minimum vremena i koristi osnovne namirnice. Jednostavno pomešate jaja, brašno, sir i povrće, pa sve brzo ispečete bez razvlačenja kora i dugog čekanja.
Kako napraviti carsku pitu: Spisak neophodnih sastojaka
Pre nego što uključite mikser i zagrejete rernu, pripremite radnu površinu. Iako deluje složeno, jednostavna carska pita traži namirnice koje gotovo sigurno već imate u kući. Priprema je takva da apsolutno ne ostavlja prostor za greške ako se držite redosleda.
Sastojci:
4 krupnija jaja (na sobnoj temperaturi)
1 šolja jogurta
1 šolja ulja
2 šolje pšeničnog brašna
1 kesica praška za pecivo i prstohvat soli
150 grama šunke
150 grama tvrdog sira ili fete
Nekoliko manjih kiselih krastavčića i jedna iseckana kisela paprika
Prvo penasto umutite jaja, pa lagano, uz neprestano mešanje, dodajte jogurt i ulje. Brašno obavezno pomešajte sa praškom za pecivo pre nego što ga sjedinite sa tečnim delom. Na samom kraju, drvenom varjačom umešajte sitno seckane dodatke. Sve izlijte u pleh obložen pek papirom i pecite oko 40 minuta na 200 stepeni.
Autor: D.Bošković