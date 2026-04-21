Recept za sočnu carsku pitu: Ultimativni domaći specijalitet za brz, jeftin i preukusan obrok iz rerne koji svi vole

Recept za sočnu carsku pitu – zaboravite na mukotrpno razvlačenje kora; sve što vam treba su činija, mikser i malo vremena. Ovo je jednostavana ali i ukusna pita koja odlični leži i topla i hladna. Ujedno je i super način da očistite frižider od ostataka sira, šunke i povrća.

Kako napraviti carsku pitu: Spisak neophodnih sastojaka

Pre nego što uključite mikser i zagrejete rernu, pripremite radnu površinu. Iako deluje složeno, jednostavna carska pita traži namirnice koje gotovo sigurno već imate u kući. Priprema je takva da apsolutno ne ostavlja prostor za greške ako se držite redosleda.

Sastojci:

4 krupnija jaja (na sobnoj temperaturi)

1 šolja jogurta

1 šolja ulja

2 šolje pšeničnog brašna

1 kesica praška za pecivo i prstohvat soli

150 grama šunke

150 grama tvrdog sira ili fete

Nekoliko manjih kiselih krastavčića i jedna iseckana kisela paprika

Prvo penasto umutite jaja, pa lagano, uz neprestano mešanje, dodajte jogurt i ulje. Brašno obavezno pomešajte sa praškom za pecivo pre nego što ga sjedinite sa tečnim delom. Na samom kraju, drvenom varjačom umešajte sitno seckane dodatke. Sve izlijte u pleh obložen pek papirom i pecite oko 40 minuta na 200 stepeni.

Autor: D.Bošković