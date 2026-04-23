Najnapornije leto ikad čeka ove znakove, neće dizati glavu od obaveza!

Devica, Rak, Jarac, Blizanci, Škorpija i Ribe imaće najnapornije leto ikad. Mnogo obaveza, planova, tuđih briga i problema će ih iscrpeti.

Za mnoge je leto sinonim za odmor, opuštanje i bekstvo od svakodnevnog života. Međutim, prema astrologiji, neće se svi osećati lako i rasterećeno u narednim mesecima. Ovi znakovi horoskopa imaće najnapornije leto ikad, prepuno obaveza i planova koji će ih iscrpljivati.

Za neke horoskopske znake, period od juna do avgusta 2026. mogao bi biti posebno zahtevan. Umesto bezbrižnih dana, suočiće se sa povećanim obavezama, emocionalnom napetošću i osećajem stalnog rešavanja novih problema.

Devica – ništa im ne polazi od ruke

Device mogu osećati da im ništa ne ide dovoljno glatko ovog leta. Najnapornije leto koje su imali ikada. Već u junu mogli bi se dogoditi manji zastoji, promene u planovima i situacije koje izmiču kontroli.

Ovo će ih dodatno iscrpeti, jer se teško nose sa haosom i neizvesnošću. U julu bi pritisak mogao da se poveća, posebno kada je u pitanju posao i svakodnevne obaveze. Avgust im donosi važne odluke i potrebu da se suoče sa činjenicom da ne mogu sve da drže pod kontrolom.

Rak – emocionalno iscrpljujuće leto

Rakove očekuje emocionalno iscrpljujuće leto. Iako drugima mogu delovati mirno, u sebi bi mogli da prolaze kroz niz sumnji, razočaranja i unutrašnjih preispitivanja.

Jun bi mogao da pokrene osetljive teme u porodici ili ljubavi, dok bi jul mogao da donese pritisak zbog tuđih očekivanja. Tenzije bi mogle da dostignu vrhunac u avgustu, posebno ako predugo potiskuju ono što osećaju.

Jarac – nema predaha

Dok će drugi razmišljati o odmoru, Jarčevi mogu osećati da za njih nema predaha. Leto 2026. moglo bi im doneti dodatne odgovornosti, rokove i osećaj da moraju sve da drže pod kontrolom.

Jun je obeležen radnim izazovima, a ozbiljan umor bi mogao da se nagomila u julu. Avgust bi takođe mogao da donese pitanja finansija ili porodičnih obaveza, što će mnoge Jarčeve učiniti još opterećenijim.

Blizanci – prenatrpani planovi i obaveze

Ovog leta, Blizanci mogu osećati kao da im se sve dešava odjednom. Njihovi rasporedi će biti pretrpani, planovi će se promeniti, a obaveze će biti rasute u mnogim pravcima.

Jun donosi gužvu i vrevu, jul unutrašnji previranja, a avgust moguće nesporazume sa voljenima. Najveći izazov za Blizance biće da ostanu fokusirani i da ne troše energiju na previše stvari odjednom.

Škorpija – intenzivno i emocionalno teško leto

Za Škorpije, leto 2026. biće intenzivno i emocionalno teško. Pitanja koja su dugo gurana pod tepih mogla bi se pokrenuti već u junu.

U julu, tenzije u vezama bi mogle postati izraženije, a avgust bi mogao doneti potrebu za teškim rezovima i važnim odlukama. Iako će period biti iscrpljujući, mnogima bi mogao doneti i važno suočavanje sa samim sobom.

Ribe – previše briga i tuđih problema preuzimaju

Ribe bi mogle da budu posebno osetljive i iscrpljene tokom leta. U junu bi se moglo nagomilati previše emocija, briga i tuđih problema i oni će nesvesno preuzeti svoje.

Jul donosi potrebu za povlačenjem i mirom, ali okolnosti to možda neće dozvoliti. U avgustu bi se neizvesnost mogla povećati, posebno kada je reč o odnosima i budućim planovima.

Autor: D.Bošković