5 namirnica koje čiste krvne sudove od plaka: Kardiolozi ih preporučuju za svaki dan

Čiste krvne sudove nije sasvim tačan izraz. Nijedna namirnica ne struže plak iz arterija, ali pet svakodnevnih izbora može pomoći oko holesterola, pritiska i upala ako ostatak jelovnika ne radi protiv njih.

Da li namirnice čiste krvne sudove?

Ne doslovno. Hrana ne uklanja plak, ali može pomoći da se uspori njegovo napredovanje i da krvni sudovi bolje funkcionišu.

Hrana za krvne sudove ne topi plak, ali menja teren

Ateroskleroza nastaje kada se holesterol i druge materije talože u zidu arterije. Zato ne topi plak ni beli luk ni cvekla preko noći. Ono što hrana stvarno radi jeste da menja masnoće u krvi, pritisak, upalu i stanje unutrašnjeg zida krvnog suda.

Tu ljudi najčešće pogreše. Ubace jednu zdravu namirnicu, a zadrže mnogo suvomesnatog, peciva, cigareta i sedenja. Hrana za krvne sudove daje smisao tek kada smanjite zasićene masti i držite terapiju pod kontrolom.

Pet dobrih izbora koji pomažu

Za dobru ishranu za holesterol nije presudna egzotika, već ono što stvarno može da se ponavlja iz dana u dan:



Beli luk može blago pomoći pritisku, naročito kod ljudi koji već imaju povišene vrednosti, ali ne menja lekove na svoju ruku.

Masna riba, poput lososa, sardine i skuše, donosi omega 3 masne kiseline koje najviše pomažu snižavanju triglicerida.

Zobene pahuljice daju beta-glukan iz ovsa, rastvorljivo vlakno koje pomaže snižavanju LDL holesterola.

Orasi mogu da poprave funkciju endotela, odnosno tankog sloja koji oblaže krvni sud iznutra.

Kuvana cvekla donosi nitrate koji kod nekih ljudi mogu pomoći snižavanju pritiska, ali efekat nije isti kod svih.

U meta-analizi objavljenoj u „American Journal of Clinical Nutrition“, istraživanje o beta-glukanu iz ovsa i LDL holesterolu pokazalo je da redovan unos ovsa može da obori LDL, pa obična ovsena kaša često uradi više nego skupi dodaci bez reda i mere.

Kako da namirnice za arterije stvarno rade

Najpraktičniji ritam izgleda ovako: ovsene pahuljice za doručak, dve porcije masne ribe nedeljno, beli luk u kuvanim jelima, šačica oraha kao užina i cvekla nekoliko puta nedeljno uz ručak. To je prava podrška arterijama, ne neko brzinsko rešenje.

Mesec dana može doneti prvi pomak na lipidnom profilu ili pritisku, ali samo kada ostatak jelovnika ne poništi trud. Kod ovsa su neke studije beležile promene već posle četiri nedelje, dok je za stabilniji rezultat često potrebno više vremena. Terapija ostaje baza kada je lekar propiše.

Koja hrana za krvne sudove ide uz terapiju?

Zobene pahuljice, riba, orasi i cvekla mogu da idu uz terapiju. Doze lekova ne menjajte bez dogovora sa lekarom.

Da li beli luk sme svaki dan?

U hrani uglavnom sme. Sa suplementima oprezno, naročito ako pijete lekove za pritisak ili zgrušavanje krvi.

Kako izgleda ishrana za holesterol ujutru?

Najjednostavnije su ovsene pahuljice sa jogurtom i orasima. Takav doručak daje vlakna i bolje drži sitost.

Autor: D.Bošković