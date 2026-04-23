Koliko često je potrebno tuširanje? Evo šta kažu dermatolozi

Mnogi se svakodnevno tuširaju, ali ima i onih koji to ne rade. Koliko često je potrebno da se tuširate? Dermatolozi imaju odgovor.

Pravilna higijena je veoma bitna, ali nas nekada baš mrzi da se nakon napornog dana istuširamo. Koliko često treba da se tuširate?

Mnogi ljudi vole da se opuste tuširanjem pred spavanje. Ali ponekad se dešava da nismo baš raspoloženi za to si sve što sa tim ide, pa se postavlja pitanje koliko često je potrebno tuširati se.

Na ovo pitanje ne postoji univerzalan odgovor. Međutim, dermatolozi se slažu da ne bi trebalo da prođe više od nekoliko dana između dva tuširanja.

– Učestalost tuširanja zavisi od više faktora: proizvodnje sebuma, znojenja, nivoa aktivnosti, izloženosti bakterijama i stanja kože. Generalno, preporuka je svakodnevno tuširanje ili bar 2 do 3 puta nedeljno- objašnjava dermatolog Rachel Nazarian za RealSimple.

Kako ćete znati da vam je tuširanje potrebno? Pa postoji nekoliko znakova: od neprijatnog mirisa, preko perutanja i iritacije kože do pojačanog znojenja i pogoršanja stanja poput seboročnog dermatitisa.

Ako se tuširanje dugo preskače, može doći i do toga da koža postane zadebljala i tamnija zbog nakupljenih mrtvih ćelija i nečistoća.

Ko treba da se tušira svakog dana?

Iako neki ljudi mogu ređe da se tuširaju, postoje grupe kojima se preporučuje svakodnevno tuširanje, a to su:

Osobe koje su fizički aktivne i znoje se

Osobe koje imaju dermatološke probleme

Osobe koje su sklone aknama

Autor: D.Bošković