SPAS ZA ISPUCALE PETE! Čuveni trik koji košta par dinara: Stopala će vam biti meka KAO KOD BEBE, a potrebna su vam samo 2 sastojka!

Sa dolaskom toplijeg vremena i sezone otvorenih sandala, mnoge dame muči isti problem: suva i gruba koža na stopalima. Nakon meseci provedenih u zatvorenoj obući, pete često postaju bolne i ispucale, ali rešenje se možda krije u vašoj kućnoj apoteci!
Zaboravite na preskupe pedikir tretmane i kreme – jedna stara, domaća mešavina bukvalno "briše" grubu kožu preko noći.
RECEPT ZA DOMAĆI MELEM
Za ovu moćnu tečnost potrebna su vam samo dva sastojka koja možete kupiti u svakoj apoteci za vrlo malo novca:
- Glicerin
- Medicinski alkohol (70%)
Priprema i primena:
Pomešajte ova dva sastojka u razmeri 1:1 (koliko glicerina, toliko i alkohola). Dobijenu tečnost sipajte u bočicu i nanosite na pete svakog jutra i večeri.
Mali trik: Mešavini je potreban svega minut da se osuši. Nakon nanošenja uveče, obujte pamučne čarape i lezite da spavate – rezultati će vas ujutru oduševiti!
ZAŠTO OVO RADI?
Glicerin je poznat kao jedan od najboljih ovlaživača koji "zaključava" vlagu u koži, dok alkohol pomaže u regeneraciji i dezinfekciji sitnih pukotina. Redovnom upotrebom, već posle nekoliko dana, vaša stopala će biti vidno mekša, a duboke pukotine će postepeno nestajati.
Vaša koža će biti nežna i glatka, spremna za vašu omiljenu letnju obuću!
Autor: D.S.