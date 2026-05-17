Evo zašto su vam peškiri tvrdi, a garderoba uništena – nije kriva mašina za veš

Ako i dalje ubacujete peškire u isti bubanj sa majicama i donjim vešom, ne pravite bezazlenu grešku. Pranje veša na taj način sistematski oštećuje vaš ormar iz nedelje u nedelju. Problem nije samo vizuelni, već uključuje fiziku, hemiju i higijenu istovremeno.

Bela garderoba postaje sivkasta, peškiri već posle dva dana mirišu ustajalo, a krivac nije veš mašina. Krivac je odluka da sve naguramo odjednom.

Peškir kao šmirgla – zašto strada vaša garderoba

Frotir je tkan od debelog pamuka sa hiljadama sitnih petlji koje upijaju vodu. Pod mikroskopom te petlje izgledaju kao mikroskopske kukice. Kada se nađu u centrifugi pored tanke sintetike, finog pamuka ili komada sa elastinom, deluju kao abrazivna četka.

Vlakna se kidaju, pojavljuju se mucice i boje brže blede. Garderoba se haba dok ne postane neprepoznatljiva.

Omekšivač i peškiri su zakleti neprijatelji

Ovde većina ljudi greši godinama. Majice i košulje obožavaju omekšivač jer zaglađuje vlakna i ubija statički elektricitet. Peškiri ga ne podnose ni na koji način.

Omekšivači sadrže silikone i masne kiseline koje na frotiru ostavljaju nevidljiv vodootporan film. Peškir tada lepo miriše, ali prestaje da upija. Umesto da brišete kožu, vi vodu razmazujete po telu.

Zajedničko pranje peškira i odeće znači da uvek nešto trpi.

Higijenski jaz koji ne možete da prevaziđete

Peškiri su konstantno vlažni i puni odumrlih ćelija kože. To je raj za bakterije. Da bi se zaista dezinfikovali, voda mora da bude minimum 60 stepeni.

Većina moderne odeće, pogotovo komadi sa elastinom, na toj temperaturi se rasteže, gubi oblik i bledi. Ako spustite program na 40 stepeni zbog majica, peškiri ostaju higijenski nedovoljno čisti.

Razdvajanje veša je jedini izlaz iz ove zamke.

Autor: D.Bošković