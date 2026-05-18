Trik za besprekorne bele patike, mogu godinama da budu kao nove i nikada ne požute

Održavanje belih patika može da bude izazov. Vremenom, mnoge od njih poprime žućkastu nijansu, zbog čega izgledaju staro i neuredno. Predstavićemo vam trik za besprekorne bele patike.

Srećom, rešenje ne leži u skupim proizvodima ili jakim hemikalijama, već u jednostavnoj metodi sa tri sastojka koja verovatno već imate u svojoj kuhinji. Ovaj trik za besprekorne bele patike će vaše omiljene patike održati besprekorno belim godinama.

Zašto bele patike uopšte žute?

Pre nego što počnemo sa čišćenjem, važno je razumeti zašto bele patike vremenom blede. Glavni krivac je hemijski proces poznat kao oksidacija, u kojem materijali poput gume i platna reaguju sa kiseonikom u vazduhu, uzrokujući promenu boje.

Drugi faktori takođe ubrzavaju ovaj proces. Direktna sunčeva svetlost je jedan od najvećih neprijatelja belih patika, jer UV zraci podstiču žućenje.

Znoj, prljavština koja se nakuplja u porama materijala i korišćenje pogrešnih sredstava za čišćenje, poput izbeljivača, takođe mogu izazvati ili pogoršati žute mrlje.

Panje patika u mašini za pranje veša, što može oštetiti lepak i prouzrokovati odvajanje đonova. Umesto toga, pripremite domaću pastu koja bezbedno i efikasno uklanja mrlje i vraća belinu.

Potrebni sastojci:

Jedna kašika sode bikarbone

Jedna kašika belog spirtnog sirćeta

Jedna kašika vruće vode

Pre pranja patika, izvadite pertle i uloške kako biste mogli temeljno očistiti svaki deo. Pertle možete potopiti u posebnoj posudi sa toplom vodom i malo deterdženta za veš. Zatim, u maloj nemetalnoj posudi, pomešajte sodu bikarbonu, sirće i vruću vodu.

Mešajte dok ne dobijete gustu, ujednačenu pastu. Koristite staru četkicu za zube da nanesete smesu na celu površinu patika, posebno se koncentrišući na tvrdokornije mrlje.

Nežno trljajte pastu kružnim pokretima da biste prodrli u tkaninu ili druge materijale. Ostavite pastu da se osuši na vazduhu, idealno oko trideset minuta.

Kada se pasta potpuno osuši, očistite višak i obrišite patike vlažnom krpom da biste uklonili sve ostatke.

Autor: D.Bošković