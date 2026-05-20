U OVIM BRANŠAMA MUŠKARCI DOMINIRAJU: Gde se najčešće postižu vrhunski rezultati i zašto!

Od tehnologije do terena — u nekim industrijama i dalje prednjače snaga, brzina odluke i tehnička preciznost.

Iako se savremeno tržište rada sve više okreće jednakim šansama i balansiranju polova, i dalje postoje branše u kojima muškarci čine većinu i često ostvaruju dominantne rezultate. Razlozi za to nisu jednostavni niti univerzalni, ali se najčešće povezuju sa istorijskim razvojem industrija, fizičkim zahtevima posla i specifičnim tehničkim veštinama koje su u tim oblastima ključne.

Jedna od najočiglednijih oblasti je građevina i inženjering na terenu. Poslovi koji zahtevaju fizičku izdržljivost, rad u zahtevnim uslovima i upravljanje velikim projektima često su tradicionalno bili više zastupljeni muškarcima. U ovim sektorima dominiraju operativna preciznost, brze odluke i sposobnost koordinacije kompleksnih timova na gradilištima.

Automobilska industrija i mehanika takođe su oblasti gde muškarci i dalje čine većinu radne snage. Od servisiranja vozila do rada u proizvodnji i razvoju, tehnička orijentisanost i interesovanje za mašine često su bili faktor koji je određivao izbor karijere. Ipak, poslednjih godina sve više žena ulazi i u ove sektore, menjajući ustaljene obrasce.

IT sektor i tehnologija generalno su još jedna snažna oblast muške dominacije, iako se to postepeno menja. Programiranje, razvoj softvera i inženjering sistema dugo su bili industrije u kojima su muškarci činili većinu. Brza logička obrada informacija i rad sa kompleksnim sistemima često su isticana kao ključne veštine u ovim profesijama.

Bezbednosne i uniformisane službe — policija, vojska i vatrogasne jedinice — tradicionalno su takođe oblasti u kojima muškarci dominiraju. Ovi poslovi zahtevaju visok nivo fizičke spremnosti, discipline i spremnosti na rad u stresnim i opasnim situacijama, što je istorijski dovelo do većeg broja muškaraca u tim sistemima.

Tržište rada se brzo menja i sve više žena ulazi u ove profesije, dok muškarci sve češće preuzimaju uloge u oblastima koje su nekada bile “ženske”. Savremeni poslovni svet sve manje gleda pol, a sve više konkretne veštine, znanje i rezultate koje pojedinac donosi.

Autor: S.Paunović