NE MOŽETE DA ZASPITE? Vojnička tehnika uspavljuje za 2 minuta, čak i u uslovima ekstremnog stresa!

Muči vas nesanica i satima se prevrćete po krevetu? Postoji efikasan trik koji su osmislili vojni komandanti kako bi iscrpljene vojnike uspavali za samo dva minuta, čak i usred ratne zone. Ako ova vojnička tehnika uspešno radi na bojnom polju pod ogromnim pritiskom, velike su šanse da će vam pomoći da utonete u san i u udobnosti sopstvene spavaće sobe.

Ova metoda je detaljno opisana još 1981. godine u knjizi „Opusti se i pobedi: performanse šampionata“, a njena tajna leži u sistematskom i potpunom opuštanju tela i uma.

Kako se pravilno primenjuje vojnička tehnika?

Ključ uspeha je u postepenom opuštanju mišića od glave do pete, praćenom smirivanjem misli:

Opustite lice: Krenite od čela, opustite mišiće oko očiju, obraze i potpuno oslobodite napetost iz vilice. Fokusirajte se na disanje.

Spustite ramena i ruke: Opustite vrat i spustite ramena što je više moguće. Pustite da vam ruke potpuno opušteno leže pored tela, idući od nadlaktica pa sve do prstiju.

Umirite celo telo: Zamislite topao osećaj koji lagano prolazi od vrha glave pa sve do vrhova prstiju na nogama. Dišite duboko i polako izdišite, dopuštajući grudima, stomaku i nogama da postanu potpuno teški i opušteni.

Isključite um: Dok vam je telo opušteno, važno je da „očistite“ misli. Zamislite da ležite u kanuu na mirnom jezeru ispod čistog plavog neba, ili da ste u udobnoj visećoj mreži u potpuno mračnoj sobi. Ako vam misli i dalje lutaju, u sebi 10 sekundi neprekidno ponavljajte frazu: „Ne razmišljaj, nemoj misliti“.

Podaci pokazuju da je nakon šest nedelja redovnog vežbanja ova tehnika efikasna kod čak 96 odsto ljudi.

Saveti stručnjaka za brži san

Dr Sanjiv Kothare, neurolog specijalizovan za spavanje, ističe da ovakvo treniranje mozga zapravo predstavlja vid kognitivne bihevioralne terapije. On savetuje da krevet koristite isključivo za spavanje – zaboravite na korišćenje telefona, čitanje knjiga ili gledanje televizije u njemu.

„Kada ste spremni za san, prigušite svetla da bi melatonin počeo da se luči. Dišite na usta, fokusirajte se na pokrete stomaka i primenite vojničku tehniku opuštanja celog tela“, preporučuje dr Kothare, potvrđujući da je ponavljanje reči „nemoj misliti“ odličan način da se ućutkaju suvišne misli koje vas drže budnim.

Kada je vreme za posetu lekaru?

Ako ste isprobali ovu i druge metode, a nesanica i dalje utiče na vaš svakodnevni život, izaziva hroničan umor i traje mesecima bez ikakvog poboljšanja, vreme je da potražite pomoć lekara opšte prakse.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke i probleme sa hroničnom nesanicom konsultujte svog lekara.

Autor: D.S.