NIKAKO JE NE UNOSITE U KUĆU! Ova biljka donosi nesreću i besparicu, a ako vam raste ispred praga, ODMAH JE POČUPAJTE!

Svaka kuća u Srbiji ima bar nekoliko saksija cveća na prozoru ili u dvorištu, ali malo ko zna da pojedine biljke, prema starim narodnim verovanjima, mogu potpuno da blokiraju napredak i unesu nemir među ukućane. Dok jedne donose zdravlje i berićet, druge se od davnina smatraju "teškim" biljkama koje privlače lošu energiju.

Najveći neprijatelj porodičnog mira, prema starom verovanju, jeste divlji bršljan koji se sam plete oko ulaznih vrata ili prozora. Smatra se da on "guši" napredak i donosi besparicu u dom. Takođe, stariji ljudi kažu da u kući nikada ne treba držati uvelo cveće u vazi, jer ono simbolizuje stagnaciju i privlači bolest.

Ukoliko želite da vam u kući sve krene nabolje, narodni savet je da ispred praga obavezno zasadite bosiljak ili čuvarkuću na krovu. Ove dve biljke odvajkada važe za najveće čuvare srpskog doma, koji teraju svaku nesreću i donose mir i blagostanje svim ukućanima.



Autor: D.S.