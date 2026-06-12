Otvoren Prvi CARDIOIMPACT samit u Beogradu: Nova era kardiovaskularne prevencije i laboratorijske medicine

Beograd je domaćin 1. CARDIOIMPACT samita, vrhunskog stručnog događaja posvećenog inovacijama i novim tehnologijama u prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Ovaj jedinstveni dvodnevni skup okupio je vodeće domaće i međunarodne stručnjake iz oblasti kardiologije, laboratorijske medicine, javnog zdravlja, digitalnih inovacija i zdravstvene ekonomije, kao i donosioce odluka i predstavnike udruženja pacijenata.

Samit je usmeren na konkretnu akciju i brzu primenu novih rešenja. Cilj je da se vizija prevencije pretoči u opipljivu transformaciju zdravstvenog sistema, prelaskom sa reaktivnog lečenja na proaktivnu, preciznu i svima dostupnu prevenciju.

Glavni organizatori ovog prestižnog skupa su Centar za medicinsku biohemiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (UKCS) i Srpsko udruženje za kliničku laboratorijsku medicinu i nauku (SCLM). Događaj se realizuje u saradnji sa međunarodnom radnom grupom WG-CARDIOIMPACT, kojom predsedava prof. dr Sanja Stanković, rukovodilac Centra za medicinsku biohemiju UKCS.

- Kardiovaskularne bolesti su i dalje vodeći uzrok smrtnosti u svetu, ali danas imamo tehnologiju i znanje da taj trend preokrenemo. Prvi CARDIOIMPACT samit je globalna platforma za brzu akciju. Prvi put u istoriji trajno brišemo granice između laboratorije, klinike i javnog zdravlja. Laboratorija izlazi iz senke i postaje proaktivni, nezamenljivi klinički partner u prevenciji i lečenju. Pod sloganom “Precizna prevencija. Globalna jednakost. Implementacija u praksi”, u Beograd dovodimo više od 30 globalnih lidera. Naš cilj je jasan, znanje koje spasava živote mora biti odmah dostupno svima. Posebno smo ponosni što će kruna ovog istorijskog susreta biti usvajanje “Beogradske deklaracije 2026”, strateškog dokumenta koji predstavlja zajednički poziv na akciju za unapređenje kardiovaskularne prevencije globalnim partnerstvom - poručila je prof. dr Sanja Stanković.

Izuzetan međunarodni i nacionalni značaj ovog događaja potvrđuje i zvanično pokroviteljstvo Međunarodne federacije za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu (IFCC), Evropske federacije za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu (EFLM) i Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Samit je otvorio pomoćnik ministra zdravlja prof. dr Nebojša Tasić. U radu skupa učestvuju i predstavnici Svetske zdravstvene organizacije (SZO), Svetske federacije za srce, predsednik EFLM-a, predsednici divizija i radnih grupa IFCC, kao i glavna urednica časopisa The Lancet Regional Health – Europe, jednog od vodećih medicinskih časopisa na svetu.

Veštačka inteligencija i "digitalni blizanci" u službi zdravlja

Program samita strateški pozicionira specifične biomarkere i napredne laboratorijske metode kao ključne alate za preciznu prevenciju kod naizgled zdravih pojedinaca. Pored inovacija na molekularnom nivou, eksperti će razmeniti iskustva o integraciji pouzdane veštačke inteligencije u predikciji rizika.

Tokom dvodnevnog skupa raspravljaće se i o uvođenju pametnih senzora, koncepta "digitalnih blizanaca", kao i o uticaju životne sredine (ekspozoma) na kardiovaskularni rizik.

- Poseban segment samita posvećen je ključnom izazovu današnjice, implementaciji novih rešenja i prevazilaženju sistemskih barijera. Eminentni stručnjaci će kritički sagledati zašto dosadašnji modeli prevencije u praksi često ne daju maksimalne rezultate i u koje to nove tehnologije društvo treba dugoročno da investira. Krajnji cilj je izgradnja održivih modela koji donose jednaku zdravstvenu dobit svim pacijentima, brišući ekonomske i geografske razlike - istakla je prof. dr Stanković.

Autor: D.Bošković