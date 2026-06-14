Budite se uz odlaganje alarma? Stručnjaci upozoravaju zašto je to opasno i kako ustati iz prve

Onih devet minuta posle prvog zvona nije odmor, već vaš najgori neprijatelj. Odlaganje alarma vas uvlači u fragmentisan san iz kojeg se telo budi mnogo tromije nego da ste odmah ustali.

Trik koji menja sve čeka vas u nastavku, ali prvo da raščistimo – zašto ‘snooze’ dugme zapravo radi protiv vas?

Zašto vas drugi alarm ostavlja umorniji nego prvi

Posle prvog zvona vaše telo počinje novi ciklus sna koji nikada neće završiti. Pet, deset, dvadeset minuta kasnije alarm vas opet trgne, ovog puta iz dubljeg dela ciklusa. Taj nagli prekid stvara osećaj olovne težine koji nauka zove inercija sna. Zato se posle tri odlaganja osećate gore nego da ste skočili iz kreveta čim je telefon zazvonio.

Najveći problem nije nedostatak sna. Problem je isečeni san koji nikom ne koristi. Tih dvadeset minuta provedenih u dremanju ne vredi koliko jedan pošten ciklus tokom noći. Vi mislite da ste dobili odmor, a zapravo ste sebi naručili maglu u glavi do podne.

Da li je odlaganje alarma zaista štetno

Odlaganje alarma remeti prirodni ritam buđenja i produžava osećaj pospanosti, ponekad i do dva sata posle ustajanja. Ne oštećuje zdravlje direktno, ali vas svako jutro startuje na pola gasa.

Hormon kortizol, koji vas prirodno budi, počinje da raste oko sat vremena pre vašeg uobičajenog ustajanja. Kad telo dobije signal preko snooze dugmeta da je ustajanje opcionalno, ta hemija se zbuni. Rezultat? Ustajanje iz kreveta postaje pregovaranje sa samim sobom koje gubite svaki dan u 6:45.

Kako ustati iz prve, bez pet odlaganja

Sklonite telefon van domašaja ruke. Kad alarm zazvoni iz drugog kraja sobe, morate ustati da ga ugasite, a kad već stojite, pola posla je gotovo. Ovaj stari trik zvuči banalno, ali razbija naviku brže od bilo koje aplikacije.

Postavite samo jedan alarm i to za vreme kad zaista morate da ustanete, a ne pola sata ranije. Lažni „rezervni“ minuti su zamka. Probajte i ovo:

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Spremite odeću veče ranije, manje odluka ujutru znači manje izgovora

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Najteža je prva nedelja. Posle sedam dana bez odlaganja vaš mozak prestaje da očekuje onih devet minuta i buđenje postaje mirnije.

Šta ako vam je problem ranije leganje, a ne alarm

Ponekad odlaganje alarma nije uzrok, nego simptom. Ako legate u ponoć, a alarm zvoni u šest, nijedan trik vas neće spasiti od šest sati sna. Većini odraslih treba sedam do osam sati, i tu nema prečice ni aplikacije koja to menja.

Pomerite leganje za petnaest minuta unazad svake večeri dok ne stignete do realne satnice. Telefon ostavite u drugoj sobi i veče i jutro. Tada odlaganje alarma prestaje da bude tema, jer se budite pre nego što zvono uopšte stigne.

A vi, koliko puta jutros pritisnete snooze pre nego što stvarno ustanete? u komentarima svoju jutarnju taktiku

Autor: D.Bošković