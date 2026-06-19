Razara samopouzdanje u odraslom dobu: Četiri stvari iz detinjstva zbog kojih muškarci osećaju posledice decenijama kasnije

Način na koji se dečaci osećaju tokom odrastanja često utiče na njihove odnose, samopouzdanje i ponašanje mnogo godina kasnije. Stručnjaci ističu da određena iskustva iz detinjstva mogu ostaviti dubok trag i oblikovati način na koji muškarci doživljavaju sebe i druge ljude.

Iako svako dete reaguje drugačije na izazove sa kojima se suočava, neka iskustva posebno se izdvajaju zbog dugoročnog uticaja koji mogu imati na emocionalni razvoj.

Rano odbijanje može stvoriti strah od bliskosti

Prva razočaranja i odbijanja sastavni su deo odrastanja, ali način na koji dečaci prolaze kroz takva iskustva može ostaviti trajne posledice. Ukoliko nemaju podršku da razumeju i prihvate odbijanje kao normalan deo života, mogu razviti strah od ranjivosti i emocionalnog vezivanja.

Kasnije u životu neki muškarci izbegavaju bliske odnose upravo zato što ih podsvesno povezuju sa mogućnošću da ponovo budu povređeni. Drugi postaju preterano kritični prema potencijalnim partnerkama kako bi zaštitili sebe od eventualnog razočaranja.

Ismevanje često ostavlja skrivene posledice

Ismevanje tokom detinjstva mogu ozbiljno narušiti samopouzdanje. Bilo da je reč o otvorenim uvredama, odbacivanju iz društva ili konstantnom podsmevanju, dete vremenom može početi da sumnja u sopstvenu vrednost.

Kod pojedinih muškaraca te nesigurnosti kasnije se prikrivaju arogancijom, potrebom za dominacijom ili stalnim kritikovanjem drugih ljudi. Iako takvo ponašanje deluje kao samouverenost, ono često predstavlja pokušaj prikrivanja duboko ukorenjene nesigurnosti.

Zabrana pokazivanja emocija može da pretvori tugu u bes

Mnogi dečaci odrastaju uz poruke da ne treba da plaču i da moraju biti jaki bez obzira na okolnosti. Kada dete nauči da potiskuje tugu i druge emocije, ona ne nestaju, već pronalaze drugačiji način da se ispolje.

Psiholozi upozoravaju da se potisnuta osećanja često kasnije pretvaraju u frustraciju, razdražljivost ili bes. Zbog toga muškarci koji nisu naučili da otvoreno govore o emocijama mogu imati teškoće u partnerskim i porodičnim odnosima.

Stalne svađe roditelja menjaju pogled na veze

Deca pažljivo posmatraju način na koji njihovi roditelji rešavaju konflikte. Ukoliko odrastaju u domu u kojem su svađe, omalovažavanje i međusobne uvrede svakodnevna pojava, mogu steći pogrešnu sliku o tome kako izgleda zdrav odnos.

Kasnije u životu postoji mogućnost da nesvesno ponavljaju obrasce koje su gledali tokom detinjstva. Zbog toga stručnjaci naglašavaju da porodična atmosfera ima važnu ulogu u oblikovanju budućih partnerskih odnosa.



Autor: Jovana Nerić