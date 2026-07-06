DNEVNI HOROSKOP: Ovnovi imaju snažan nalet energije, Bikovima su napokon finansije stabilne, a Lavovima...

Šta nas očekuje u nedelju otkrijte u detaljnom horoskopu za sve znake.

Dnevni horoskop za 6. jul. Detaljna astrološka analiza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta vam zvezde predviđaju poslednjeg dana u sedmici.

Ovan

Osetićete snažan nalet energije, ali zvezde vam savetuju da ne brzate sa odlukama na poslu. Usporite tempo kako biste izbegli sitne greške. U privatnom životu, vi i vaši partneri ili bliske osobe rešićete nesporazum koji vas opterećuje već neko vreme.

Bik



Finansijska situacija vam se stabilizuje, pa ćete konačno moći da odahnete. Danas se fokusirajte na organizaciju dugoročnih planova. Ako ste u vezi, očekuju vas lepi zajednički trenuci i opuštanje, dok će slobodni pripadnici vašeg znaka privlačiti pažnju gde god se pojave.

Blizanci



Komunikacija će vam danas biti jača strana, pa je idealan trenutak za važne pregovore i poslovne sastanke. Moći ćete da ubedite bilo koga u svoje ideje. Na emotivnom planu, budite spremni da saslušate potrebe svojih partnera i pokažete malo više empatije.

Rak



Osetićete potrebu da se povučete u svoj svet i posvetite se sebi i svojim mislima. Nemojte forsirati druženja ako vam do njih nije. Radije provedite veče u krugu porodice ili uz dobru knjigu kako biste napunili baterije za obaveze koje vas očekuju krajem nedelje.

Lav

Danas ćete biti u centru pažnje i vaša kreativnost će doći do punog izražaja. Iskoristite ovaj dan da pokrenete projekte o kojima dugo razmišljate. Prijatelji će tražiti vaš savet, pa im se maksimalno posvetite i pokažite svoju velikodušnu stranu.

Devica

Na poslu vas očekuje dinamičan dan sa dosta obaveza, ali vaša posvećenost detaljima pomoći će vam da sve završite na vreme. Pazite samo da se ne preopteretite tuđim problemima. U ljubavi, vreme je da otvorenije pokažete svoja osećanja i ranjivost.

Vaga



Zvezde vam donose inspiraciju i želju za učenjem i širenjem vidika. Možda ćete početi da planirate neko putovanje ili usavršavanje. Harmonija u odnosima vam je danas na prvom mestu, pa ćete uspešno izbegavati sve potencijalne konflikte sa okolinom.

Škorpija



Danas se fokusirajte na rešavanje nekih zaostalih obaveza, naročito onih koje se tiču finansija ili administracije. Intuicija će vam biti izuzetno jaka, pa se slobodno oslonite na unutrašnji glas pri donošenju važnih odluka. U ljubavi vas očekuju intenzivne strasti.

Strelac



Partnerstva i odnosi sa drugima biće u glavnom fokusu tokom celog dana. Bilo da se radi o poslu ili ljubavi, moraćete da napravite kompromis kako biste održali mir. Slobodni pripadnici znaka mogli bi preko posla da upoznaju jednu veoma zanimljivu osobu.

Jarac



Posvetite se svom zdravlju i navikama. Danas je odličan trenutak da uvedete zdraviji režim ishrane ili da se pokrenete i počnete sa fizičkom aktivnošću. Na poslu ćete biti izuzetno produktivni, pa ćete završiti čak i one zadatke koje ste dugo odlagali.

Vodolija

Dan vam donosi mnogo radosti, smeha i kreativne energije. Bićete magnetski privlačni za okolinu, pa je ovo sjajan period za izlaske, flert i ljubavne avanture. Ako se bavite umetničkim ili kreativnim radom, danas ćete briljirati.

Ribe



Vaša pažnja biće usmerena na dom i porodične odnose. Možda ćete poželeti da preuredite prostor u kom živite ili da ugostite drage ljude. Emotivno ćete biti malo osetljiviji nego inače, pa birajte društvo onih koji vas smiruju i pružaju vam podršku.

Autor: D.B.