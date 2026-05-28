Dnevni horoskop: Ovnovi ulaze u zanimljivu ljubavnu vezu, Lavovima sledi uspeh na poslu, a Škorpijama...

Dnevni horoskop za 28. maj. Detaljna astrološka prognoza za sve znake. Evo šta nas očekuje ovog četvrtka.

OVAN

Imate povećani obim posla, ali pozitivna energija će doneti dobre rezultate. Početak veze sa osobom koju poznajete preko prijatelja ispunjava vas novim ljubavnim optimizmom. Izbegavajte zadimljene, zagušljive prostorije.

BIK

Stabilna situacija na finansijskom planu ispunjava vas elanom za ostvarenje dugoročnog cilja. Moguće su nesuglasice između vas i partnera, ali danas ćete biti suzdržani, pa će sve proći bez posledica. Muči vas alergija, posavetujte se s lekarom, naročito ako je u pitanju rinitis.

BLIZANCI

Ovaj period donosi vam iznenadno poslovno putovanje. Pruža vam se prilika da ostvarite napredak. Rešili ste da pređete granicu prijateljstva sa osobom koja vam se dopada, a kojoj to ranije niste smeli da pokažete. Pojava ekcema kao posledica nervne napetosti koja ne jenjava.

RAK

Problem s nekim papirima ili pravnim pitanjima predstavlja glavnu temu ovog dana. Ubrzo će uslediti rešenje. Partner je pogrešno shvatio vaše reči i između vas se stvorila distanca. Neophodan je otvoren razgovor. Pad imuniteta. Obavezno uradite analizu krvne slike.

LAV

Danas ćete zablistati na nekom javnom nastupu ili prezentaciji. Stvari držite pod kontrolom i sve se odvija po planu. Borba suprotnih stavova između vas i partnera danas može kulminirati burnom raspravom. Prehlada. Pijte što više čajeva, toplih napitaka. Bolno grlo.

DEVICA

Nalazite se na prekretnici što se tiče izbora radne pozicije. U situaciji ste da birate, ali analiza parališe akciju. Preispitujete kvalitet svoje veze, sve prednosti i slabosti vašeg odnosa. Partner je opravdao vaša očekivanja i poverenje. Pred vama je lepa budućnost. Uradite rendgenski snimak.

VAGA

Provokacija kolege može da vas izbaci iz takta, a to se, reč po reč, može pretvoriti u raspravu. Pažljivo birajte reči. Pojačana psihička osetljivost doprinosi tome da na sve reči partnera reagujete preterano. Savladajte svoja osećanja, neka vas razum vodi. Problemi sa stopalima.

ŠKORPIJA

Uspeh na poslovnom sastanku sastojaće se u sklapanju sporazuma. Očekuje vas početak rada na novom projektu. Partner se distancirao i ne možete da shvatite šta se dešava u njegovoj glavi. Realno sagledajte činjenice. Zadržavanje vode u organizmu, oticanje zglobova.

STRELAC

Tajni pregovori daće rezultat, a vaš plan za razvoj poslovanja pokazaće se kao veoma uspešan i perspektivan. Ne možete više da krijete osećanja koja gajite prema osobi koju svaki dan viđate na poslu. Načinite prvi korak. Vreme je da nesigurnost ostavite iza sebe. Unosite više vode u organizam.

JARAC

Odlična poslovna ponuda u oblasti komunikacija, organizacije i menadžmenta očekuje Jarčeve koji traže posao. Posvećujete više vremena partneru, vaš odnos cveta u atmosferi međusobne podrške i razumevanja. Reumatske tegobe. Reumatolog može da vam pruži odgovarajuću terapiju.

VODOLIJA

Očekuje vas veoma uspešan finansijski period, u okviru kog će ostvariti natprosečan prihod. Slobodne Vodolije mogu početi da se viđaju s jednom osobom, ali ubrzo se i razočarati kad vide da nije ona prava. Možda su vam očekivanja prevelika. Smanjite slatkiše i testo, koje nemilice unosite u organizam.

RIBE

Uspešno rešenje nekog pravno-administrativnog problema omogućiće vam da sprovedete svoj ranije zacrtani radni plan. Prvi izlazak s potencijalnim novim partnerom budi u vama ljubavno nadahnuće i daje vam novu energiju. Izlazak s prijateljima daće vam priliku da izbacite višak energije.

Autor: A.A.