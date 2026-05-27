Dnevni horoskop: Ovnovi su napeti i impulsivni, Blizance očekuje novčani dobitak, a Rakove...

Dnevni horoskop za 27. maj. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta znake očekuje ove srede.

OVAN

Složena situacija će zahtevati improvizovano rešenje, ali ćete se vi u svemu tome odlično snaći. Uspeh uprkos poteškoćama. Pojačana strast i impulsivne reakcije mogu doneti razmirice, ali će se situacija do kraja dana smiriti. Nesanica. Premoreni ste, san vam ne dolazi na oči.

BIK

Pojačana aktivnost u vašem finansijskom polju dovodi do povećanog obima posla. Uspeh u trgovini. Očekuje vas uspeh u zajedničkom poduhvatu s partnerom. Vaš odnos je ispunjen ljubavlju i uzajamnom podrškom. Glavobolja, praćena stalnim promenama raspoloženja.

BLIZANCI

Zahvaljujući vašem analitičkom daru, ispravno ćete proceniti koji sledeći potez treba da povučete. Mudar izbor vodi vas do dobitka. Kvalitet vašeg odnosa s partnerom se popravlja, pa je vaša veza puna ljubavi i podrške. Poteškoće s disanjem.

RAK

Rakovi koji sarađuju sa inostranstvom ili planiraju da tamo odu da rade imaju u ovom periodu punu podršku planeta. Pogoršani odnosi sa ukućanima, kao da svako vodi svoju politiku. Probavne smetnje. Smanjite unos hleba, kao i drugih kvasnih proizvoda.

LAV

Iskoristite podršku planeta, jer s lakoćom možete ostvariti odlične rezultate ako se bavite dizajnom, sportom ili prosvetom. Više vremena posvećujete svom partneru i to daje prve dobre rezultate. U poslednje vreme ste ga zanemarili. Harmoničan period. Aritmija.

DEVICA

Ukoliko radite u uslužnim delatnostima ili zdravstvu, ovaj dan doneće vam dobre vesti i solidne rezultate. Konstruktivan razgovor s partnerom unosi dobru atmosferu u vašu svakodnevicu. Uspeh u zajedničkom projektu. Prija vam samoća, bavite se sobom kako biste obnovili izgubljenu energiju.

VAGA

Nezaposlene Vage mogu dobiti dobru ponudu za posao u oblasti komunikacija i u uslužnim delatnostima. Brojni izlasci pružiće vam mnogo prilika da pronađete svoju srodnu dušu, ovog puta u umetničkim krugovima. Odlično se osećate, provodite vreme s društvom u prirodi.

ŠKORPIJA

Svojim govorničkim darom uspećete da sklopite dugoročni sporazum. Očekuju vas pohvale za rezultate. Neke stvari koje ste skrivali mogu biti otkrivene. Ozbiljnim razgovorom s partnerom prevazići ćete taj problem. Pad imuniteta. Pojačajte unos vitamina i minerala.

STRELAC

Poći će vam za rukom da proširite krug saradnika u ovom periodu. To će se pozitivno odraziti na vaše finansije, i to na duge staze. Budite oprezni što se tiče nove osobe s kojom se viđate. Kao da igra dvostruku igru. Prati vas nervoza, planirajte godišnji odmor na dalekoj destinaciji.

JARAC

Uspešan dan na poslu, a glavna tema biće početak rada na novom projektu i novi pravac poslovanja. Nova perspektiva. Počeli ste da se viđate sa jednom osobom, ali su vam osećanja prema njoj pomešana. U dilemi ste. Budite sigurniji u sebe. Slojevito se obucite, uvek reagujete na vreme.

VODOLIJA

Postižete odlične rezultate zahvaljujući velikom zalaganju, i za to će vas posebno pohvaliti nadređeni. Slobodne Vodolije mogu da upoznaju svoju srodnu dušu na nekom društvenom skupu. Variranje pritiska. Preduzmite potrebne korake kako biste pronašli rešenje za svoje zdravstvene probleme.

RIBE

Iskoristite povoljan period za postizanje odličnih rezultata, i to u prosveti, trgovini ili komunikacijama. Ipak, budite oprezni u trošenju novca. Stabilizacija u vašem odnosu s partnerom osetiće se u lepoj atmosferi zajedničkih izlazaka i druženja. Obratite pažnju na saobraćaj. Sada ste skloni povredama.

Autor: A.A.