Dnevni horoskop: Lavove čeka tajna ljubavna avantura, Škorpije su osetljivije nego inače, a Jarčevi...

Dnevni horoskop za 4. maj. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka, evo šta nas očekuje ove subote.

OVAN

Pojavila se nova poslovna opcija koja podrazumeva prilično velik stepen rizika. Ne žurite sa odlukom, jer će vam tek vreme pokazati o čemu se zapravo radi. Ovnovi koji su u vezi danas mogu doživeti partnerove ljubomorne scene. Ne reagujte impulsivno, budite smireni. Problemi s vidom.

BIK

Ovaj dan obeležiće vanredni finansijski dobitak. Ozbiljno razmislite o poslovnom predlogu koji vam je uputio jedan prijatelj. Harmonizacija vašeg odnosa s partnerom nastaje kao rezultat obostranog kompromisa. Osetljivost grla, moguća je i teža upala krajnika, pa razmišljate da ih odstranite.

BLIZANCI

Obnavljanje stare poslovne saradnje i susret nakon dužeg vremena predstavljaju dominantnu temu ovog dana. Slobodni Blizanci mogu da upoznaju veoma privlačnu osobu u znaku Vage. Postoji mogućnost da ubrzo uđete u vezu. Bolovi u vratu. Nepravilno sedenje, kao i vaš stav doprinose tome.

RAK

Jedan vaš poslovni saradnik nije vam prijateljski naklonjen. Do vas danas mogu dopreti glasine i spletke. Vaš odnos s partnerom se popravlja i dolazi do sve većeg zbližavanja. Slobodni Rakovi ulaze u avanturu s jednim Jarcem. Problemi sa zglobovima. Potrebna vam je određena terapija.

LAV

Ovaj dan posvetićete važnim poslovnim pripremama za novi početak u karijeri. Moguć je neočekivani poslovni put. Pred vama je tajna ljubavna avantura sa osobom koju poznajete preko posla ili preko prijatelja. Variranje pritiska. Obavezno se obratite kardiologu radi dobijanja određene terapije.

DEVICA

Pred vama se otvara nova perspektiva. Ukoliko želite da radite u inostranstvu, planete su vam veoma naklonjene. Device se nalaze na ljubavnoj prekretnici. One koje su u vezi razmišljaju o raskidu, a one koje su slobodne planiraju da uđu u vezu. Nervoza i nesanica. Lako može doći do pada imuniteta.

VAGA

Neizvesna situacija u firmi u kojoj radite navodi vas na pomisao o tome da promenite posao. Uživate podršku planeta za novi početak. Vage prosto zrače šarmom i privlače pripadnike suprotnog pola. Uskoro ulazite u ljubavnu avanturu. Zadržavanje tečnosti u organizmu, što donosi i osećaj nadutosti.

ŠKORPIJA

Neočekivano poslovno putovanje i obnavljanje saradnje s nekom stranom kompanijom. Proširenje kruga saradnika najaviće finansijsko unapređenje situacije. Danas vam aspekti donose pojačana osećanja i osetljivost. Problemi sa zubima. Postali ste lenji, ranije ste pridavali veći značaj higijeni zuba.

STRELAC

Finansijska situacija je složena i zahteva veoma mudre poteze. Uprkos tome, uspešno ćete se izvući iz pomalo kriznog finansijskog perioda. Slobodni Strelčevi danas mogu da upoznaju svoju srodnu dušu u krugu prijatelja. Bolovi u kolenima. Razmislite o terapiji, odlasku u banju na rehabilitaciju.

JARAC

Ovaj dan donosi vam ekstremnu situaciju, možete prekinuti neku staru poslovnu saradnju. Uspeh vam dolazi u kreativnim oblastima i uz originalne ideje. Isprekidan odnos s partnerom može biti prouzrokovan njegovim ili vašim čestim putovanjima. Situacija zahteva prilagođavanje. Pojačan stres.

VODOLIJA

Stelijum u vašem polju tajnih neprijatelja i nepredviđenih okolnosti može da uzrokuje neočekivane preokrete na poslu. Pripremite rezervni plan. Između vas i partnera oživeo je neki stari problem. Otvoreno porazgovarajte o tome. Loša periferna cirkulacija izaziva osećaj hladnoće u ekstremitetima.

RIBE

Scena vašeg poslovanja usredsređena je na saradnju sa inostranstvom ili nekom stranom kompanijom. Poboljšanje finansijske situacije. Partner je ispoljio ljubomoru, potrudite se da otklonite svaku sumnju da se situacija ne bi iskomplikovala. Problem s venskom cirkulacijom.

Autor: A.A.