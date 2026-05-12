Dnevni horoskop: Bikovi upoznaju zanimljivu Škorpiju, Device se povlače u svoj svet, a Vodolije...

Dnevni horoskop za 12. maj. Detaljna prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta horoskopske znake očekuje.

OVAN

Danas se maksimalno posvetite organizaciji i pridržavajte se prioritetnih poslova. Može se javiti problem s rokovima. Posvetite se malo partneru, da se između vas ne bi stvorila nepopravljiva distanca. Bolovi u vratnom delu kičme, kao i slaba pokretljivost. Obratite se fizijatru.

BIK

Vaši odnosi s kolegama danas mogu biti puni negativnog naboja. Distancirajte se od onih za koje znate da vam nisu naklonjeni. Zajedničko putovanje s partnerom obnoviće strast. Slobodni Bikovi će upoznati jednu zanimljivu Škorpiju. Izbegavajte alkoholna i gazirana pića.

BLIZANCI

Poslovno putovanje može vam doneti značajna poznanstva s moćnim ljudima, što vam kasnije može doneti proširenje kruga saradnika. Izlazak u društvo može vam doneti poznanstvo s pomalo neobičnom, ali veoma zanimljivom Vodolijom. Osetljivost grla.

RAK

Finansijski uspeh može predstavljati glavnu temu ovog dana. Očekuje vas odlična poslovna saradnja s prijateljima. Slobodni Rakovi se nalaze u dilemi, jer im se u isti mah mogu dopasti dve osobe. Svakako se moraju odlučiti za jednu. Prehlada, koja preko obične kijavice može preći u ozbiljnu upalu pluća.

LAV

Danas vam može iskrsnuti neočekivani finansijski problem. Važna uplata može da kasni i da vam poremeti planove. Konstruktivan razgovor s partnerom donosi vam rešenje nekog krupnog egzistencijalnog pitanja. Nervozni ste i napeti, a prisutna je i anksioznost.

DEVICA

Glavna tema ovog dana može biti unapređenje ili proširenje kruga dužnosti. Finansijski dobitak. Povukli ste se u svoj svet i partner se pita u čemu greši prema vama. Pobedite sklonost ka samoizolaciji. Melanholični ste i depresivni, posavetujte se s psihologom, nađite uzrok problema.

VAGA

Ako želite da promenite posao, ovaj dan će vam doneti prvi nagoveštaj povoljnih okolnosti. Slušajte svoju intuiciju. Dopada vam se neko ko nije slobodan ili živi daleko od vas. Budite realni u svojim očekivanjima. Slaba periferna cirkulacija, stalna hladnoća stopala i ruku.

ŠKORPIJA

Problem u komunikaciji s nekim od vaših kolega ili nadređenih može obeležiti ovaj dan. Zauzmite neutralan stav. Slobodne Škorpije mogu ući u tajnu vezu sa osobom u znaku Strelca ili Bika. Problemi s kičmenim stubom, naročito lumbalnim delom kičme.

STRELAC

Ovaj dan može vam doneti obnavljanje stare poslovne saradnje. Završićete rad na važnom projektu. Suprotstavljeni stavovi o bitnom pitanju zaoštrili su atmosferu između vas i partnera. Jedan od vas mora popustiti. Bolovi u zglobovima, uradite neophodne analize kako biste eliminisali određene bolesti.

JARAC

Planetarni aspekti vas upućuju na to da prvo završite sve ono što ste započeli kako biste mogli da nastavite dalje. U okviru vaše porodice ponovo se pojavio neki problem, ali ovoga puta u ekstremnim obliku. Zajedničkim naporima uspećete to da rešite. Obratite pažnju na vid, moguća je promena dioptrije.

VODOLIJA

Užurbani tempo rada i previše posla mogu vam danas stvoriti pometnju. Radite prvo ono što je najvažnije. Slobodne Vodolije se vrlo lako mogu upustiti u vezu sa osobom koja nije slobodna. Budite oprezni jer postoji mogućnost skandala. Bolovi u kolenima, predlog lekara je operacija. Razmislite!

RIBE

Naporan poslovni saradnik može zakočiti vaše pregovore. Pronađite kompromisno rešenje. Prelazak granice prijateljstva zvuči vam u isti mah primamljivo i diskutabilno. Poslušajte glas svog srca. Boravite što više u prirodi sad kad je došlo proleće i izbegavajte zadimljene prostorije.

Autor: A.A.