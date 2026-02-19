Dnevni horoskop: Vage očekuju poteškoće u braku, a ONI dobijaju novu poslovnu ponudu

Dnevni horoskop za 19. februar. Astrološka prognoza za sve znake horoskopa. Evo šta nas očekuje ovog četvrtka.

OVAN

Iako niste u potrazi za novim poslom, dobijate novu poslovnu ponudu. Odnos s partnerom je zadovoljavajući. Druga strana razmišlja o vašim finansijama i računa na vašu finansijsku pomoć. Čuvajte se povreda.

BIK

Odlazite na kraći poslovni put. Delujete šarmantno, dobroćudno i postižete uspeh. Veza ima dozu dinamike. Lako vas je povrediti i burno reagujete. Partner je iznenađen vašim ponašanjem. Zdravlje je stabilno.

BLIZANCI

Ukoliko ste privatnik, razočarani ste lošim poslovnim rezultatima s obzirom na to da ste očekivali mnogo više. Partner razume vaše neraspoloženje i uspeva da vas smiri. Zahvaljujući njemu lakše vam je da krenete dalje. Skloni ste nerviranju i neraspoloženju.

RAK

Nadređena osoba inicira razgovor. Imate totalno različit odnos prema obavezama: jeste optimistični, ali posao ne može da se obavi brzo kako druga strana želi. Komunikacija s partnerom je dinamična. Skloni ste povredama.

LAV

Prihvatate poslovnu pomoć od mlađeg kolege i on vam znatno pomaže u prevazilaženju problema. Očekuje vas razgovor s bračnim partnerom o finansijama tokom koga dolazi do razmimoilaženja stavova. Mogući su problemi s kožom.

DEVICA

Osmišljavate poslovne planove koji ne mogu odmah da se realizuju, zbog čega ste razočarani. Pred vama je slučajni susret sa starim prijateljem. Gledate ga drugim očima - kao potencijalnog partnera. Pritisak je nestabilan.

VAGA

Poslovna situacija je stabilna i nema značajnijih dešavanja. Zadovoljni ste finansijama. U braku vas očekuju teškoće. Razlozi su partnerova nervoza i njegovo lako ispadanje iz takta. Zdravlje je stabilno.

ŠKORPIJA

Nestrpljivi ste. Želite da sve odradite u što kraćem vremenskom roku, ali to je nemoguće. Imate utisak da neke obaveze oduzimaju previše vremena. Što se tiče partnera, prilično je nervozan, pa se trudite da ga opustite. Moguće su povrede.

STRELAC

Razmišljate o pozajmici ili kreditu. Koristite današnji dan za apliciranje. Na poslu se sve odvija normalno. Prilično ste osetljivi i burno reagujete. Bračni partner ima miroljubiv stav prema vama. Zdravlje je stabilno.

JARAC

Razočarani ste promenom poslovnih planova u poslednjem trenutku. Takve stvari vam ne prijaju jer volite kada je sve dobro organizovano. Bračni partner priča o problemima na poslu, što vas ne zanima. Prilično ste napeti.

VODOLIJA

Neslaganje s kolegama doživljavate na nepotrebno emotivan način. Ne uspevate da ostvarite normalnu komunikaciju ni sa emotivnim partnerom. Potrebna vam je svađa da biste se ispraznili. Loše ste volje, nervozni, neraspoloženi.

RIBE

Vaša kreativnost je u punom zamahu. Osmišljavate novi poslovni projekat. Imate utisak da je svaka ideja ostvariva. Insistirate na susretu s drugom polovinom. Želite da vam se partner posveti u potpunosti. Osećate se dobro.

Autor: Marija Radić