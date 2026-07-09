Tinejdžeri više ne ispuštaju telefon iz ruku ili su za komjuterom: Evo gde je granica između zabave i ozbiljnog problema!

Roditelji često misle da su igrice i društvene mreže samo faza, ali stručnjaci upozoravaju da prekomerno vreme pred ekranom može ostaviti posledice na san, koncentraciju i emocionalni razvoj.

Tinejdžeri danas odrastaju u svetu u kojem su računar, telefon i internet sastavni deo svakodnevice. Igrice, TikTok, Instagram i druge društvene mreže postali su mesto za zabavu, druženje i razmenu informacija. Međutim, kada sati provedeni ispred ekrana počnu da potiskuju školu, fizičku aktivnost, porodicu i prijatelje iz stvarnog života, stručnjaci upozoravaju da je vreme za reakciju.

Poseban izazov predstavljaju video-igre koje su osmišljene tako da što duže zadrže pažnju igrača. Sistem nagrada, prelazak na nove nivoe i takmičenje sa drugim igračima mogu učiniti da tinejdžeri izgube osećaj za vreme. Samo nekoliko "još pet minuta" lako se pretvori u višesatno igranje, što može dovesti do umora, manjka sna i pada koncentracije.

Ni društvene mreže nisu bezazlene. Konstantno upoređivanje sa idealizovanim fotografijama i životima drugih može uticati na samopouzdanje mladih. Istovremeno, neprekidna potreba da se proveravaju obaveštenja i broj lajkova stvara osećaj da nešto propuštaju ako nisu stalno onlajn, što dodatno povećava stres i anksioznost.

Ipak, tehnologija sama po sebi nije neprijatelj. Računari i internet mogu biti odličan alat za učenje, razvoj kreativnosti, usvajanje novih veština i komunikaciju sa vršnjacima. Ključ je u ravnoteži – da vreme provedeno uz ekran ne ugrožava san, školske obaveze, fizičku aktivnost i neposredne odnose sa porodicom i prijateljima.

Stručnjaci savetuju roditeljima da ne uvode isključivo zabrane, već da razgovaraju sa decom o tome kako koriste tehnologiju i da zajedno postave jasna pravila. Zajednički obroci bez telefona, ograničeno vreme za igrice i društvene mreže, kao i podsticanje sporta i drugih hobija, mogu pomoći da digitalni svet ostane koristan saveznik, a ne problem koji preuzima kontrolu nad svakodnevnim životom.

Autor: S.Paunović