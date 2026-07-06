Vodič kroz letnja sniženja muške garderobe: od pristupačnih klasika do italijanskog luksuza

Leto je pravo vreme za kupovinu garderobe. Sezonska sniženja donose priliku da po znatno povoljnijim cenama pronađete komade koji će ostati deo vašeg ormara godinama. Bilo da tražite kvalitetnu košulju za posao, laneni sako za posebne prilike ili premium italijanske brendove, ovog leta izbor je veći nego ikada. Izdvojili smo ponude koje posebno privlače pažnju.

Za muškarce koji žele da izgledaju elegantno, a kupuju pametno – Tudors

Dobar stil ne mora da podrazumeva veliki budžet. Brend Tudors već godinama gradi svoju ponudu naodličnom odnosu cene i kvaliteta, zbog čega je jedanod najpopularnijih izbora za muškarce koji žele daobnove garderobu bez velikih ulaganja.

U aktuelnoj ponudi izdvajaju se:

- Košulje već od 1.699 dinara

- Majice već od 1.499 dinara

- Polo majice već od 2.299 dinara

- 3 polo majice za 4.999 dinara

- 2 non-iron košulje za 9.999 dinara

Gde pronaći Tudors radnje? U svim većim gradovima I šoping centrima u Srbiji. Detaljan spisak pogledajte ovde

Za ljubitelje italijanskog stila – Dan John

Ako tražite garderobu inspirisanu italijanskim načinom života, letnje sniženje u Dan John-u donosi odličnu priliku za kupovinu.

Na sniženju su lanena odela, sakoi, pantalone, bermude, polo majice i košulje – komadi koji predstavljaju osnovu letnje muške garderobe.

Aktuelno je sezonsko sniženje do 50%.

Dan John spisak prodavnica u Beogradu I Novom Sadu možete pogledati ovde

Za muškarce (I žene) koji svakodnevno nose košulje – Camicissima

Poznata po svojim non-iron košuljama i inovativnim Breathe polo majicama, Camicissima ovog leta nudi akciju koja posebno privlači pažnju.

Kupovinom dva ili više artikala ostvaruje se ušteda do 50%, što je odlična prilika za kompletiranje poslovne garderobe ili kupovinu kvalitetnih letnjih komada.

Camicissima prodavnice nalaze se u Beogradu – tržni centri Delta City I Ada mall

Kada tražite nešto više – Gente

Muškarcima koji vole premium modu i žele izbor različitih stilova, Gente nudi kolekcije nekih od najpoznatijih evropskih brendova.

U ponudi se nalaze Isaia, Gran Sasso, Aeronautica Militare, Paolo Pecora, Montecore, Vilebrequin, Jacob Cohën, Moorer, Kired, Save The Duck, Barett i drugi, a tokom aktuelnog sezonskog sniženja odabrani modeli dostupni su uz popuste do 50%.

Od poslovnih sakoa i luksuzne pletenine, preko premium casual garderobe do resort kolekcija – Gente omogućava da na jednom mestu pronađete garderobu za gotovo svaku priliku.

Gente prodavnice nalaze se u Beogradu – Galerija Beograd I na adresi Knez Mihailova 37

Za one koji biraju bezvremensku eleganciju – Pini Parma

Ljubitelji italijanskog sartorial stila ovog leta mogu da iskoriste i sezonsko sniženje u Pini Parma.

Odabrani sakoi, pantalone, košulje i drugi modeli izrađeni od vrhunskih italijanskih tkanina dostupni su uz popuste do 30%, što predstavlja retku priliku da se premium komadi nabave po povoljnijim cenama.

Svratite do Galerije Beograd gde vas na prvom spratu čeka mono-brend prodavnica Pini Parma.



Sniženje je prilika da kupujete pametnije

Najbolje letnje kupovine nisu one u kojima se kupuje najviše, već one u kojima se biraju komadi koji će trajati godinama.

Bez obzira na to da li tražite pristupačne klasike za svaki dan, poslovnu garderobu, italijanski casual stil ili vrhunske sartorial komade, ovogodišnja letnja sniženja nude opcije za gotovo svaki stil i budžet.

Ponekad je upravo leto najbolji trenutak da investirate u garderobu koju ćete nositi mnogo duže od jedne sezone.

Autor: S.M.