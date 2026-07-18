AKTUELNO

Lifestyle

SVETSKI! Top Hill spektakularno najavio sezonu 2026: Luksuzne jahte, Budva i nezaboravno leto (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Promo ||

Top Hill je sinoć na jedinstven način najavio leto pred nama, okupivši zvanice iz različitih društvenih i poslovnih sfera na ekskluzivnom krstarenju Jadranom, koje je označilo početak još jedne uzbudljive sezone jednog od najpoznatijih mesta za zabavu na Mediteranu.

Uz podršku saradnika Denden Yachts, gosti su otplovili na dve luksuzne jahte ka Svetom Stefanu, gde je u impresivnom ambijentu crnogorske obale simbolično najavljen spektakularan letnji lineup i program koji ove sezone očekuje publiku u Top Hillu.

Foto: Promo

Kreativni direktor i producent Đorđe Bukvić kreirao je posebno Top Hill iskustvo, spajajući prepoznatljivu energiju brenda sa luksuzom, mediteranskim stilom života i pažljivo osmišljenim detaljima koji su gostima pružili autentičan uvod u sezonu pred nama.

Kako ističe Bojan Dragaš, ispred Top Hilla, pred publikom je sezona ispunjena velikim regionalnim i svetskim imenima, internacionalnim gostovanjima, novim produkcijskim standardima i sadržajima koji će tokom celog leta okupljati posetioce iz regiona i sveta.

Foto: Promo

Top Hill i ove godine ostaje simbol najboljeg provoda na crnogorskom primorju, mesto susreta različitih kultura, generacija i energija, potvrđujući da Budva i dalje zauzima važno mesto na mapi najatraktivnijih letnjih destinacija Mediterana.

Foto: Promo

Autor: Pink.rs

#Top Hill

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Leto ne donosi samo sunce, već I povećani rizik od infekcija: Evo kako vam jod pomaže da ih sprečite

Domaći

Evo s kim Prija cepa žestinu! Folk zvezda pokorila Budvu, postavila nove rekorde, pa naručila viski! A o njenoj haljini od noćas svi bruje (FOTO+VIDEO

Društvo

METEOROLOG NEDELJKO TODOROVIĆ OTKRIO KAKVO ĆE NAM BITI OVO LETO: Pakleno ili ne? Ovakvom odgovoru malo se ko nadao

Društvo

OPREZ, STIŽU VRUĆINE: Vatrogasci u Topličkom okrugu u akciji, apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom

Extra

Kiša na Petrovdan ima posebno značenje: Narodno verovanje otkriva kakvo nas leto očekuje

Dom, Lepota i Moda

Najtraženiji parfemi za leto 2026: Mirišu na čistoću, luksuz i more (ne ispare ni na +40)