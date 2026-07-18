SVETSKI! Top Hill spektakularno najavio sezonu 2026: Luksuzne jahte, Budva i nezaboravno leto (FOTO)

Top Hill je sinoć na jedinstven način najavio leto pred nama, okupivši zvanice iz različitih društvenih i poslovnih sfera na ekskluzivnom krstarenju Jadranom, koje je označilo početak još jedne uzbudljive sezone jednog od najpoznatijih mesta za zabavu na Mediteranu.

Uz podršku saradnika Denden Yachts, gosti su otplovili na dve luksuzne jahte ka Svetom Stefanu, gde je u impresivnom ambijentu crnogorske obale simbolično najavljen spektakularan letnji lineup i program koji ove sezone očekuje publiku u Top Hillu.

Kreativni direktor i producent Đorđe Bukvić kreirao je posebno Top Hill iskustvo, spajajući prepoznatljivu energiju brenda sa luksuzom, mediteranskim stilom života i pažljivo osmišljenim detaljima koji su gostima pružili autentičan uvod u sezonu pred nama.

Kako ističe Bojan Dragaš, ispred Top Hilla, pred publikom je sezona ispunjena velikim regionalnim i svetskim imenima, internacionalnim gostovanjima, novim produkcijskim standardima i sadržajima koji će tokom celog leta okupljati posetioce iz regiona i sveta.

Top Hill i ove godine ostaje simbol najboljeg provoda na crnogorskom primorju, mesto susreta različitih kultura, generacija i energija, potvrđujući da Budva i dalje zauzima važno mesto na mapi najatraktivnijih letnjih destinacija Mediterana.

Autor: Pink.rs