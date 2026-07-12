Kiša na Petrovdan ima posebno značenje: Narodno verovanje otkriva kakvo nas leto očekuje

Dok Srbiju pogađa potop, narodna verovanja precizno otkrivaju da kiša na Petrovdan znači da će leto biti vrlo nestabilno. Prema starom srpskom narodnom kalendaru i verovanjima naših predaka, kiša i nevreme na ovaj veliki praznik imaju posebno značenje i donose jasnu prognozu za mesece pred nama.

Stiže nestabilno i promenljivo leto

Ako na Petrovdan pada kiša, narodno verovanje kaže da nas u nastavku očekuje izuzetno nestabilno, promenljivo i svežije leto. Sunčan praznik bio je znak stabilnih letnjih dana, dok današnji tmurni oblaci najavljuju česte pljuskove i promenu temperatura.

U narodu postoji i poznata izreka da su Sveti Petar i Sveti Sava zamenili verige. Zbog toga oko Savindana u januaru vreme često zna da otopli, dok oko Petrovdana u julu obično nastupa naglo osveženje i pad temperature, što potvrđuje i današnje nevreme.

Iako nevreme može pokvariti letnje planove, naši stari se nikada nisu plašili petrovdanske kiše. Verovalo se da je ova voda zapravo Božji blagoslov koji natapa zemlju u ključnom trenutku za poljoprivredne useve. Padavine na današnji dan simbolizuju plodnost, rodnu godinu i bogatu letinu, garantujući da u domovima tokom jeseni i zime neće hvaliti hrane.

Važno pravilo

Uz današnje nevreme vezuje se i jedno od najvažnijih pravila koje se odnosi na rane jabuke „petrovače“. Narodno predanje strogo zabranjuje da se na Petrovdan jabuke seku nožem, bacaju ili grubo udaraju jedna o drugu. Veruje se da kršenje ovog pravila može direktno prizvati još strašnije nepogode i krupan grad koji bi mogao potpuno uništiti sve useve u poljima.

Autor: S.M.