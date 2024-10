KIŠA IMA DA PLJUŠTI KAO IZ KABLA, A OD OVOG DATUMA KREĆE STABILIZACIJA: Meteorolog otkriva kakvo nas vreme čeka u Srbiji

Prema prognozi meteorologa Ivana Ristića padavine će češće biti na severu zemlje gde će biti i hladnije, dok će slaba kiša lokalno padati u ostatku zemlje.

Ristić kaže za Blic da značajna promena vremena do Srbije stiže danas iz pravca Bosne i Hercegovine, Hrvatske, ali i Crne Gore prema Kosovu. Kiše ja počela da pada u pojedinim delovima Beograda.

Podsetimo, u Hrvatskoj je duž cele Jadranske obale upaljen crveni alarmi, što je najviši stepen upozorenja, a delom i niži stepen, narandžasti.

- Svežije je samo u Vojvodini, u Beogradu je već toplije. Najviše kiše će biti na obali Jadranskog mora, preko 100 litara što može da izazove i probleme. Mi ćemo imati manje kiše, najmanje ćemo dobiti padavina, danas do oko 30 mm. U Srbiji se sve više kiše očekuje prema kraju dana i u toku noći na zapadu i severu naše zemlje, kišna zona će se polako širiti na istok i jugoistok tako da će sutra zahvatiti i ostale delove Srbije - kaže Ivan Ristić.

Prema njegovim rečima, sever zemlje, Vojvodina, Beograd i centralni delovi zemlje biće na udaru povremenih padavina, a kasnije kada dođe do intenzivnijih padavine kiše će biti u zapadnim delovima Srbije i u Vojvodini, na severu.

Na severu Srbije je prava jesenja, a na jugu letnja temperatura

Danas je čudan dan kada je temperatura u pitanju. Naime, na severu naše zemlje je prava jesenja, a na jugu letnja!

- Temperaturna razlika danas će biti viša od 10 stepeni na severu u odnosu jug i jugoistok. Severozapad Vojvodine imaće maksimume od 12 do 14 stepeni, a jugoistočni deo zemlje letnju temperaturu, od 25 do 27 stepeni Celzijusa. Ostaće oblačno u većem delu i tokom dana očekuju se intenzivnije padavine na području cele Srbije. Mogući su pljuskovi i jača kiša - objašnjava Ristić.

Od ponedeljka (7. oktobra) počinje stabilizacija

Meteorolog kaže da će samo u košavskom delu Srbije biti jačeg vetra, a moguća je i grmljavina južnije i jugozapadno.

- Od danas do kraja nedelje biće pretežno oblačno, sveže, povremeno sa kišom. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se od 16 do 20 stepeni. Najviše kiše se očekuje u Srbiji danas i sutra, do oko 40 mm, a od ponedeljka počinje stabilizacija - kaže Ristić.

Upozorenja RHMZ

Kiša koja će početi da pada danas kratkotrajno će se intenzivirati u toku noći na severu i zapadu (od 10 do 30 mm), a sutra na jugu i jugoistoku Srbije (od 20 do 40 mm).

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) uključio je "žuti" meteoalarm za pojedine delove zemlje zbog padavina. "Žuto" upozorenje je na snazi u Bačkoj, Sremu, zapadnoj Srbiji i na jugozapadu Srbije.

Za sutra je meteoalarm za Srbiju još "jači", odnosno, pola Srbije je u žutom, a pola u narandžastom.

Autor: Dubravka Bošković