SUTRA ĆE SVE BITI JASNO! Narodno verovanje za Svetog Nikolu otkriva kakva nas zima čeka, a prognoza potvrđuje PREOKRET!

Svi koji sutra slave ili idu u goste pitaju se samo jedno – kakvo će vreme biti? Dok narodna tradicija pažljivo posmatra nebo na ovaj veliki praznik, meteorolozi imaju jasnu sliku.

Šta kaže narodno verovanje?

Stari kažu: „Kakav Sveti Nikola, takva cela zima“. Pošto nas sutra očekuje sunčan dan sa temperaturom do 14 °C, prema verovanju to najavljuje zimu koja će „kasniti“, ali će biti puna obrta. Umesto snežne idile na sam dan slave, svetac nam ove godine šalje prolećne temperature, ali uz jedno važno „ali“.

Šta kaže prognoza?

Za slavski petak (19.12.) biće pretežno sunčano i toplo, idealno za odlazak na slavu, ali uz opasnu jutarnju maglu.

Vikend već donosi preokret, najavljuje RHMZ. Već od subote temperatura pada na maksimalnih 8 °C, uz sve gustu maglu koja će otežavati povratak kući.

Stiže „prava“ zima. Od ponedeljka kreće olujna košava, a u sredu (24.12.) konačno stižu i „beli konji“ – mešavina kiše i snega.

Savet za putnike

Iako će petak biti sunčan, JP „Putevi Srbije“ apeluju na maksimalan oprez. Zbog ogromnog broja ljudi na drumovima, nikako ne sedajte za volan ako ste pili rakiju ili vino kod domaćina, i obavezno imajte zimsku opremu jer se vreme menja već tokom noći.

Autor: S.M.