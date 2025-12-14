Ovo sve zanima! Evo kakvo će vreme biti do Nove godine, a šta nas očekuje za doček

Prema današjim proračunima i u narednom periodu biće stabilno vreme. Još danas i sutra na severu zemlje, u dolinama i kotlinama očekuje se magla tokom celog dana, dok će na jugozapadu i istoku Srbije i u brdsko-planinskim predelima biti vedro.

Maksimalna temperatura biće od 8 do 14 stepeni, u predelima sa maglom od 2 do 6°C.

Od utorka će biti više oblačnosti u svim predelima, ali se zbog jačanja južnog strujanja očekuje i toplije. U košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar.

U sredu uveče i u četvrtak na severu i zapadu Srbije ponegde kiša, ali se ne očekuju značajnije padavine.

Potom će se nastaviti suvo vreme.

Od utorka pa sve do kraja sedmice biće natprosečno toplo vreme, uz temperature i do 15 stepeni, dok je prosek za ovo doba godine od 3 do 7 stepeni.

Prema trenutnim prognozama, nakon 22. decembra očekuje se zhlađenje, ali za sada u suvom obliku.

Ujutro se očkuje mraz, a maksimalne temperature pale bi na prosečne vrednosti za decembar.

Iako se pred kraj decembra očekuje zahađenje, za sada bar do pred samu Novu godinu nema na vidiku da se očekuje ono pravo zimsko zahlađenje sa snegom.

Kada je rečo vremenu za Novu godinu, za sada je još rano u potpunosti precizirati detaljnije informacije, pa više o tome već narednih dana.

Autor: S.M.