AKTUELNO

Društvo

Ovo sve zanima! Evo kakvo će vreme biti do Nove godine, a šta nas očekuje za doček

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Prema današjim proračunima i u narednom periodu biće stabilno vreme. Još danas i sutra na severu zemlje, u dolinama i kotlinama očekuje se magla tokom celog dana, dok će na jugozapadu i istoku Srbije i u brdsko-planinskim predelima biti vedro.

Maksimalna temperatura biće od 8 do 14 stepeni, u predelima sa maglom od 2 do 6°C.

Od utorka će biti više oblačnosti u svim predelima, ali se zbog jačanja južnog strujanja očekuje i toplije. U košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar.

U sredu uveče i u četvrtak na severu i zapadu Srbije ponegde kiša, ali se ne očekuju značajnije padavine.

Potom će se nastaviti suvo vreme.

Od utorka pa sve do kraja sedmice biće natprosečno toplo vreme, uz temperature i do 15 stepeni, dok je prosek za ovo doba godine od 3 do 7 stepeni.

Prema trenutnim prognozama, nakon 22. decembra očekuje se zhlađenje, ali za sada u suvom obliku.

Ujutro se očkuje mraz, a maksimalne temperature pale bi na prosečne vrednosti za decembar.

Iako se pred kraj decembra očekuje zahađenje, za sada bar do pred samu Novu godinu nema na vidiku da se očekuje ono pravo zimsko zahlađenje sa snegom.

Kada je rečo vremenu za Novu godinu, za sada je još rano u potpunosti precizirati detaljnije informacije, pa više o tome već narednih dana.

Autor: S.M.

#Nova godina

#Prognoza

#Sneg

#Vreme

#Zahlađenje

POVEZANE VESTI

Društvo

Vremenska prognoza za utorak: Ujutro magla i mraz, a tokom dana toplije! Evo kolika nas temperatura očekuje

Društvo

DOBRO SE SPREMITE! Prolećne temperature do 23 stepena, a onda obrt: Evo kakvo nas vreme očekuje do kraja oktobra

Društvo

METEOROLOG RHMZ-A OTKRIVA DA LI ĆE OVA ZIMA BITI NAJHLADNIJA U POSLEDNJIH 10 GODINA: Najviše snega i ledenih dana biće u ovom periodu, a ovaj mesec na

Društvo

RHMZ IZDAO NAJNOVIJE UPOZORENJE: Sneg stiže u OVE delove Srbije - Evo šta nas čeka do kraja meseca

Društvo

SNEG VEJE ŠIROM SRBIJE! Kopaonik i Zlatibor obeleli, a evo šta se očekuje u ostatku Srbije, kakvo nas vreme očekuje

Društvo

U jednom delu Srbije sunčano, u drugom promenljivo oblačno: Evo kakvo nas vreme očekuje danas