Sezona Lava od 23. jula menja pravila igre: Evo čemu svaki horoskopski znak može da se raduje

Ulazak Sunca u znak Lava 23. jula donosi potpuno astrološki gledano drugačiju energiju od one koja je obeležila prethodne nedelje. Istovremeno se završava retrogradni Merkur, pa mnogi konačno dobijaju osećaj da stvari ponovo kreću napred, razgovori postaju jasniji, a planovi ostvariviji.

Sedmica od 20. do 26. jula donosi više optimizma, samopouzdanja i želje za akcijom. Iako će krajem nedelje Saturn krenuti retrogradno, njegov uticaj više podstiče preispitivanje ciljeva nego što donosi prepreke. Za svaki horoskopski znak postoji nešto čemu može da se raduje.

Ovan

Ulazak Sunca u Lava donosi vam nalet samopouzdanja i želju da se više povezujete sa ljudima. Kontakti koje sada ostvarite mogu biti veoma važni za naredni period. Kraj nedelje donosi inspiraciju za novi hobi ili projekat, a kreativne ideje lako pronalaze put do realizacije.

Savet za Ovnove: Nemojte odbijati pozive za druženja ili poslovne sastanke samo zato što vam deluju nevažno. Upravo kroz neformalne razgovore možete dobiti informaciju ili upoznati osobu koja će vam otvoriti nova vrata. Fizička aktivnost će vam pomoći da višak energije usmerite na pravi način, pa će čak i kratka šetnja ili trening imati pozitivan efekat na raspoloženje.



Bik

Počinje period u kojem ćete mnogo lakše preuzimati vodeću ulogu, posebno u porodici ili među bliskim prijateljima. Završetak retrogradnog Merkura razjasniće nesporazume i pomoći vam da shvatite ko vam je zaista oslonac. Kreativnost će biti posebno izražena.

Savet za Bikove: Nemojte se plašiti da iznesete svoje mišljenje, čak i ako se razlikuje od stavova ljudi iz okruženja. Upravo iskren razgovor može rešiti problem koji traje već neko vreme. Vikend je idealan za uređivanje doma, rad u bašti ili neki hobi koji vas opušta.

Blizanci

Vaš šarm dolazi do punog izražaja. Ovo je odlična nedelja za učenje, usavršavanje, putovanja ili početak kreativnog projekta. Ako već neko vreme razmišljate da razvijete novi talenat ili pokrenete nešto svoje, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak.

Savet za Blizance: Ne rasipajte energiju na previše različitih planova. Kada izaberete jedan cilj i posvetite mu punu pažnju, rezultati će stići mnogo brže nego što očekujete. Više vremena provedite sa ljudima koji vas inspirišu, jer će vam upravo oni dati novu motivaciju.



Rak

Vaša sezona se završava, ali to ne znači da gubite snagu. Naprotiv, sada konačno možete da sprovedete u delo planove koje ste pravili prethodnih nedelja. Samopouzdanje raste, a mnogi Rakovi mogli bi da dobiju priliku da se istaknu kao lideri ili organizatori.

Savet za Rakove: Nemojte potcenjivati svoje sposobnosti. Ono što vam deluje kao mala promena može biti početak mnogo većeg uspeha. Posvetite više pažnje finansijama i napravite plan za naredne mesece, jer ćete se zbog toga osećati sigurnije.

Lav

Dobro došli u svoju sezonu. Sunce u vašem znaku donosi vam dodatnu energiju, samopouzdanje i osećaj da je vreme da zablistate. Ako ste sumnjali u sebe, sada ćete konačno početi da verujete u sopstvene mogućnosti. Pred vama je period u kojem se trud posebno isplati.

Savet za Lavove: Iskoristite ovaj talas energije, ali nemojte preuzimati više obaveza nego što realno možete da završite. Ljudi će vas rado pratiti i podržati, ali je važno da ostanete dosledni svojim ciljevima. Ovo je odličan trenutak za promenu imidža, novi početak ili ostvarenje želje koju dugo odlažete.

Devica

Ulazak Sunca u Lava podseća vas da ne možete sve odjednom. Vreme je da napravite prioritete i ostavite prostor za odmor. Ipak, zahvaljujući Veneri u vašem znaku, uspećete da pronađete ravnotežu između obaveza i uživanja.

Savet za Device: Ne opterećujte se sitnicama koje ne možete da kontrolišete. Kada sebi dozvolite malo više spontanosti, primetićete da se mnoge stvari rešavaju mnogo lakše nego što ste očekivali. Posvetite pažnju ishrani i kvalitetnom snu.



Vaga

Sezona Lava donosi nova poznanstva i jačanje postojećih prijateljstava. Neki pripadnici znaka mogli bi da upoznaju osobu koja će imati važnu ulogu u njihovom životu. Ovo je odličan period i za putovanja, kurseve i širenje vidika.

Savet za Vage: Prihvatite svaki poziv koji vas izvodi iz rutine. Novo okruženje i razgovori sa različitim ljudima mogu vam doneti inspiraciju za promenu o kojoj dugo razmišljate. Budite otvoreni za saradnju i ne odbijajte pomoć kada vam je ponuđena.

Škorpija

Fokus se seli na posao, ambicije i dugoročne ciljeve. Završetak retrogradnog Merkura donosi jasniju sliku o tome kojim putem treba da krenete. Inspiracije neće nedostajati, a mnoge ideje koje sada osmislite kasnije mogu doneti veliki uspeh.

Savet za Škorpije: Sada nije trenutak za impulsivne odluke. Zapišite svoje ideje i pažljivo razradite plan pre nego što krenete u realizaciju. Strpljenje će vam se višestruko isplatiti, posebno kada je reč o karijeri i finansijama.

Strelac

Pred vama je period učenja, novih iskustava i širenja znanja. Ako razmišljate o dodatnom obrazovanju ili putovanju, sada ćete dobiti dodatnu motivaciju. Ipak, birajte jedan cilj i posvetite mu se u potpunosti umesto da započinjete više stvari odjednom.

Savet za Strelčeve: Iskoristite svaku priliku da izađete iz svakodnevice. Nova iskustva probudiće vašu kreativnost i pomoći vam da pronađete rešenje za problem koji vas već neko vreme opterećuje. Ne zaboravite da odvojite vreme i za odmor.



Jarac

Ova sedmica označava početak važnog unutrašnjeg procesa. Vreme je da ostavite prošlost iza sebe i usmerite energiju ka budućnosti. Samopouzdanje će postepeno rasti, a osećaćete da ste spremni za novi životni početak.

Savet za Jarčeve: Nemojte se vraćati na stare greške niti razmišljati o onome što nije moglo da se promeni. Fokusirajte se na naredni korak i dozvolite sebi da postavite ambicioznije ciljeve. Mali koraci sada mogu doneti velike rezultate do kraja leta.

Vodolija

Ljubav, partnerstva i društveni život dolaze u prvi plan. Mnogi slobodni pripadnici znaka mogli bi da upoznaju zanimljivu osobu, dok će oni zauzeti učvrstiti postojeći odnos. Istovremeno ćete pronaći efikasnije načine da organizujete svakodnevne obaveze.

Savet za Vodolije: Ne zatvarajte se u sebe kada vam je potrebna podrška. Iskren razgovor sa partnerom, prijateljem ili članom porodice može vam pomoći da sagledate situaciju iz drugačijeg ugla. Poslovno vas očekuju pozitivna iznenađenja ako budete spremni na saradnju.

Ribe

Pred vama je nedelja puna energije i produktivnosti. Lakše ćete organizovati vreme, završavati obaveze i praviti planove za naredni period. Ne ustručavajte se da zatražite savet ili pomoć ako vam bude potrebna, jer podrška stiže upravo onda kada vam je najpotrebnija.

Savet za Ribe: Obratite pažnju na sitne znakove i intuiciju, jer će vas upravo ona ove sedmice retko prevariti. Ne zaboravite da nagradite sebe za svaki uspešno završen posao, čak i kada vam deluje da je reč o malim koracima. Upravo iz njih nastaju najveće promene.

Autor: D.B.