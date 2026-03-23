NAKON PERIODA KONFUZIJE I NESPORAZUMA, STVARI DOLAZE NA SVOJE MESTO: Merkur je konačno krenuo direktno, evo kako ova promena utiče na svaki horoskopski znak

Merkur je završio svoj retrogradni hod, ali njegov uticaj se i dalje snažno oseća tokom nedelje od 23. do 29. marta 2026. godine. Nakon perioda konfuzije, nesporazuma i odlaganja, stvari konačno počinju da dolaze na svoje mesto.

Nedelja počinje uz Mesec u Blizancima, znaku kojim vlada Merkur, što dodatno naglašava komunikaciju, razmenu ideja i susrete. Kraj nedelje donosi Mesec u Devici, još jednom Merkurovom znaku, pa se fokus vraća na detalje, organizaciju i praktične odluke.

Ovo je period kada učimo kako da bolje upravljamo emocijama i jasno izrazimo ono što mislimo i osećamo. Evo kako ova promena utiče na svaki horoskopski znak.

Ovan

Pred vama je snažna nedelja i početak novog ciklusa. Sa Merkurom koji je sada direktan, vaše misli su jasnije, a motivacija jača nego ranije.

Mesec u Lavu dodatno podstiče vašu kreativnost i samopouzdanje. Ovo nije trenutak za sumnju – vreme je da verujete u sebe i svoje sposobnosti. Iako Saturn može doneti osećaj pritiska, Jupiter vas podseća koliko potencijala imate.

Bik

Ove nedelje preuzimate kontrolu i konačno pravite konkretne korake napred. Mesec u Raku donosi vam inspiraciju i pomaže da osmislite nove ideje, posebno kada je reč o poslu.

Bićete emotivno otvoreniji i spremni da provedete više vremena sa ljudima koji vam znače. Odnosi postaju jasniji, a komunikacija lakša nego u prethodnom periodu.

Blizanci

Sa Mesecom u vašem znaku na početku nedelje i Merkurom koji ide direktno, otvaraju se vrata ka ljudima iz prošlosti i važnim razgovorima.

Istovremeno, fokus se prebacuje i na finansije – postajete svesniji svojih troškova i načina na koji upravljate novcem. Disciplina možda nije laka, ali sada imate snagu da je razvijete.

Rak

LJubav i odnosi dolaze u prvi plan. Poseban trenutak dolazi kada se Mesec susretne sa Jupiterom u vašem znaku – tada dolazi do dubljeg razumevanja partnera, ali i sopstvenih emocija.

Sada je lakše razgovarati o problemima i pronaći rešenja. Ova nedelja vam pomaže da se osećate sigurnije i samouverenije u odnosima.

Lav

Mesec u vašem znaku donosi vam dodatnu energiju i fokus. Ovo je idealan period za učenje, razvoj i rad na sebi.

Sezona Ovna vas podstiče da razmišljate o svojim snovima i ciljevima. Sada jasnije vidite svoj potencijal i lakše pravite planove za budućnost.

Devica

Iako početak nedelje može biti intenzivan i pun obaveza, sada imate podršku planeta da sve držite pod kontrolom.

Sa Merkurom koji ide direktno, stvari postaju jednostavnije i lakše se organizujete. Čak i izazovi koje budete imali pomoći će vam da naučite nešto važno.

Vaga

Početak nedelje donosi vam inspiraciju i želju za povezivanjem sa ljudima. Bićete otvoreni za nova poznanstva i kreativne ideje.

Sredinom nedelje vraćate se projektima koje ste možda zapostavili. Sezona Ovna vas podstiče da budete samostalniji i da učite iz prošlih iskustava.

Škorpija

Ako je u prethodnom periodu bilo napetosti u odnosima, sada imate priliku da sve izbalansirate.

Merkur direktno omogućava vam da vodite važne razgovore i rešite nesporazume. Ova nedelja vas uči i kako da budete saosećajniji i otvoreniji prema drugima.

Strelac

Period nejasnoće je iza vas. Sada konačno imate osećaj kontrole i jasnoće u svojim odlukama.

Ove nedelje važno je da izrazite emocije koje ste potiskivali. Kreativni rad, pisanje ili razgovor mogu vam pomoći da se oslobodite pritiska.

Jarac

Iako vas energija Ovna tera da ubrzate tempo, ova nedelja vas podseća da usporite i uživate u trenutku.

Okrenite se ljudima koji vas inspirišu i jačaju. Odnosi sada postaju važniji nego ranije i donose vam stabilnost.

Vodolija

Pred vama je inspirativan period. Mesec u Blizancima podstiče vas da učite i razvijate nove ideje.

Organizacija i planiranje biće ključni sredinom nedelje, dok kraj nedelje donosi romantičnu energiju i jačanje odnosa.

Ribe

Sada konačno možete da krenete napred. Merkur u vašem znaku više nije retrogradan i donosi vam jasnoću, posebno kada su u pitanju kreativni projekti.

Ovo je idealan trenutak da razvijate svoje ideje i pravite konkretne planove. Ne dozvolite da vas prošlost koči – fokusirajte se na ono što dolazi.

Autor: A.A.