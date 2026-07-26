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Dom kao oaza mira: Jednostavni trikovi za prijatniji prostor

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Dom nije samo mesto u kojem živimo — on je prostor u kojem odmaramo, stvaramo uspomene i punimo baterije. Nekoliko malih promena može potpuno promeniti atmosferu.

Prirodni detalji unose toplinu

Biljke, drveni detalji i prirodni materijali mogu učiniti prostor prijatnijim i opuštenijim. Čak i mala promena poput nove vaze ili zelenila na polici može osvežiti enterijer.

Red donosi osećaj kontrole

Pretrpan prostor često utiče i na raspoloženje. Organizovanje stvari, uklanjanje nepotrebnih predmeta i stvaranje više slobodnog prostora mogu doprineti osećaju mira.

Svetlost menja atmosferu

Topla rasveta, sveće ili lampe sa blažim svetlom mogu učiniti da prostor izgleda udobnije, posebno tokom večernjih sati.


Nije potrebno veliko renoviranje da biste promenili energiju doma. Male promene u rasporedu, detaljima i organizaciji često daju najveći efekat.

Autor: D.B.

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