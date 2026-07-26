AKTUELNO

Lifestyle

Digitalni detoks: Zašto nam je ponekad potrebno manje ekrana

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Telefoni i računari postali su neizostavni deo svakodnevice, ali previše vremena pred ekranima može uticati na san, koncentraciju i raspoloženje.

Pauza od telefona vraća pažnju

Stalna dostupnost informacija može otežati opuštanje. Kratki periodi bez telefona pomažu mozgu da se odmori i omogućavaju nam da više uživamo u trenutku.

Kvalitetniji odnosi bez ekrana

Kada sklonimo telefone tokom razgovora, stvaramo prostor za dublju komunikaciju i bolju povezanost sa ljudima oko sebe.

Kako početi?

Nije potrebno odmah napraviti velike promene. Dovoljno je uvesti male periode bez tehnologije — tokom obroka, pred spavanje ili tokom šetnje.


Tehnologija nam olakšava život, ali pravi balans između online i offline sveta može doprineti većem zadovoljstvu i boljem kvalitetu svakodnevice.

Autor: D.B.

#Digitalni detoks

#Kompjuter

#ekran

#telefon

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Tinejdžeri više ne ispuštaju telefon iz ruku ili su za komjuterom: Evo gde je granica između zabave i ozbiljnog problema!

Lifestyle

Ne kaže se bez razloga da je san najbolji lek: Evo šta se dešava sa telom kada ne spavate dovoljno!

Auto/Tech

TESTIRALI SMO HUAWEI WATCH GT 6 PRO: Sat koji traje TRI NEDELJE BEZ PUNJENJA i donosi novitet koji će oduševiti bicikliste!

Lifestyle

Usamljenost ostavlja trag i na telu: Evo šta pokazuju istraživanja!

Lifestyle

Dremka sa ljubimcem ima više koristi nego što mislite: Evo kako utiče na telo i raspoloženje

Horoskop

Retrogradni Merkur se vraća u direktan hod: To utiče na svaki horoskopski znak, evo i kako