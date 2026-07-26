Digitalni detoks: Zašto nam je ponekad potrebno manje ekrana

Telefoni i računari postali su neizostavni deo svakodnevice, ali previše vremena pred ekranima može uticati na san, koncentraciju i raspoloženje.
Pauza od telefona vraća pažnju
Stalna dostupnost informacija može otežati opuštanje. Kratki periodi bez telefona pomažu mozgu da se odmori i omogućavaju nam da više uživamo u trenutku.
Kvalitetniji odnosi bez ekrana
Kada sklonimo telefone tokom razgovora, stvaramo prostor za dublju komunikaciju i bolju povezanost sa ljudima oko sebe.
Kako početi?
Nije potrebno odmah napraviti velike promene. Dovoljno je uvesti male periode bez tehnologije — tokom obroka, pred spavanje ili tokom šetnje.
Tehnologija nam olakšava život, ali pravi balans između online i offline sveta može doprineti većem zadovoljstvu i boljem kvalitetu svakodnevice.
Autor: D.B.