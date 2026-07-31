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Biljke koje rashlađuju dom: Osvežavaju prostor i unose prirodnu lepotu

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Tokom letnjih vrućina mnogi traže način da stan ili kuću učine prijatnijim za boravak. Iako ne mogu da zamene klima-uređaj, pojedine sobne biljke mogu da doprinesu prijatnijoj atmosferi.

Među najpopularnijima su spatifilum, paprat, fikus i areka palma. Osim što oplemenjuju prostor, biljke povećavaju vlažnost vazduha i stvaraju osećaj svežine.

Važno je da ih redovno zalivate i postavite na mesto koje odgovara njihovim potrebama za svetlošću. Dobro održavane biljke mogu da traju godinama i predstavljaju lep dekorativni detalj.

Uz spuštene roletne tokom najtoplijeg dela dana i provetravanje ujutru i uveče, biljke mogu doprineti prijatnijem ambijentu u domu.

Autor: D.B.

#Biljke

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