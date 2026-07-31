Tri jednostavna trika da vam kupatilo uvek miriše sveže

Svež miris u kupatilu ne zavisi isključivo od osveživača vazduha. Nekoliko jednostavnih navika može napraviti veliku razliku.



Redovno provetravanje prvi je korak ka sprečavanju neprijatnih mirisa. Nakon tuširanja ostavite vrata ili prozor otvorene kako bi vlaga brže izašla iz prostorije.

Peškire treba često prati i potpuno osušiti između korišćenja, jer upravo vlaga pogoduje razvoju neprijatnih mirisa.

Posuda sa sodom bikarbonom ili nekoliko kapi eteričnog ulja na vati mogu doprineti prijatnijem mirisu bez upotrebe jakih hemijskih osveživača. Redovno održavanje i suve površine ostaju najbolji način da kupatilo bude uredno i sveže.

Peškire treba često prati i potpuno osušiti između korišćenja, jer upravo vlaga pogoduje razvoju neprijatnih mirisa.

Posuda sa sodom bikarbonom ili nekoliko kapi eteričnog ulja na vati mogu doprineti prijatnijem mirisu bez upotrebe jakih hemijskih osveživača. Redovno održavanje i suve površine ostaju najbolji način da kupatilo bude uredno i sveže.

Autor: D.B.