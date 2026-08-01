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Nikada ne ostavljajte telefon na ovom mestu: Stručnjaci upozoravaju da tako skraćujete vek baterije

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Pametni telefoni postali su neizostavan deo svakodnevice, ali mnogi nesvesno prave greške koje mogu ozbiljno da utiču na trajanje baterije.

Jedna od najčešćih jeste ostavljanje telefona na direktnom suncu ili u pregrejanom automobilu. Visoke temperature ubrzavaju propadanje baterije i mogu izazvati njeno trajno oštećenje.

Stručnjaci savetuju da telefon punite kada nivo baterije padne na oko 20 odsto, a da ga isključite sa punjača pre nego što dostigne 100 procenata kada god je to moguće.

Takođe, izbegavajte korišćenje uređaja tokom punjenja ako obavljate zahtevne zadatke poput igranja igrica ili snimanja videa.

Autor: D.B.

#Baterija

#telefon

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