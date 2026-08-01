Da li često zaboravljate gde ste ostavili ključeve? Stručnjaci otkrivaju jednostavan trik koji pomaže

Gotovo svako je bar jednom doživeo neprijatnu situaciju da u poslednjem trenutku traži ključeve, novčanik ili naočare po celoj kući.

Prema rečima stručnjaka, razlog nije nužno loše pamćenje, već činjenica da mnoge stvari ostavljamo automatski, bez razmišljanja. Mozak tada ne registruje gde smo ih spustili.

Jedno od najjednostavnijih rešenja jeste određivanje stalnog mesta za najvažnije predmete. Mala činija u hodniku, kukica za ključeve ili posebna fioka mogu uštedeti mnogo vremena i živaca.

Pored toga, korisno je da prilikom ostavljanja stvari na trenutak svesno obratite pažnju na taj postupak. Ova mala promena može pomoći da kasnije bez problema zapamtite gde se predmet nalazi.

Autor: D.B.