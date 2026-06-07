SKANDAL U BUDIMPEŠTI: Peter Mađar izašao na balkon da pozdravi narod, pa doživeo NEZAPAMĆENU NEPRIJATNOST! (VIDEO)

Premijer Mađarske Peter Mađar doživeo je veliku i prilično neprijatnu situaciju prilikom pokušaja obaćanja građanstvu sa balkona u Budimpešti.

Kada je premijer izašao pred okupljene kako bi dao zvaničnu izjavu, umesto očekivanog aplauza dočekao ga je nezapamćen gnev naroda koji se u ogromnom broju okupio na ulicama ispod zgrade. Prostorom je momentalno odjeknuo zaglušujući talas zvižduka, uvreda i opšteg negodovanja besnih građana koji su mu ekspresno sasekli govor i stavili do znanja šta misle o potezima nove vlasti.

🚨SHOCKING:



🇭🇺 HUGE! Protests Erupt over Magyar Péter's Deals with Ursula and the Migration Pact.



Magyar Péter is seen unable to comprehend that he already has protests against him. pic.twitter.com/ovcjVKSRkO — Based Hungary 🇭🇺 (@HungaryBased) 06. јун 2026.

Atmosfera dovedena do usijanja: "Prevareni smo!"

Atmosfera podno balkona u prestonici Mađarske brzo je dovedena do samog usijanja. Okupljeni narod je glasnim negodovanjem jasno poručio da se oseća prevareno i izdano od strane nove vladajuće strukture, a razlog za ovoliki bes krije se u potezima povučenim iza zatvorenih vrata u Briselu.

Pakt sa Briselom zapalio masu: Protest i brutalno izviždavanje usledili su neposredno nakon što su Peter Mađar i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen postigli zvaničan dogovor o bliskoj saradnji u primeni novog Pakta o migracijama i azilu Evropske unije.

Milijarde iz fondova u zamenu za migrantska pravila?

Ovim novim sporazumom, sveže izabrana mađarska vlada se zvanično obavezala da će raditi ruku pod ruku sa Evropskom komisijom na implementaciji zajedničkih evropskih pravila o migracijama, što je naišlo na oštar otpor dela javnosti u zemlji.

Podsetimo, ovaj dogovor je deo šireg političkog sporazuma koji je postignut krajem maja 2026. godine. Njime je praktično otvoren put za deblokadu više od 16 milijardi evra evropskih fondova namenjenih Mađarskoj, ali sudeći po scenama sa ulica Budimpešte – cena koju je nova vlast platila za taj novac izazvala je pravi politički zemljotres.

Autor: D.S.