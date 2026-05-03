ZVANIČNO PREUZIMA DUŽNOST PREMIJERA: Peter Mađar otkrio kada polaže zakletvu

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs

Peter Mađar, lider partije Tisa, koja je pobedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj 12. aprila, položiće zakletvu za nekoliko dana i preuzeti dužnost premijera od Viktora Orbana.

Mađar je, na svojoj zvaničnoj X stranici otkrio da je polaganje zakletve zakazano za subotu 9. maj.

"Srdačno pozivamo sve 9. maja na celodnevnu proslavu inauguracije u Budimpešti, na Košutovom trgu i duž dunavskog nasipa ispred Parlamenta", naveo je Mađar na X.

On je rekao da će konstitutivna sednica Narodne skupštine početi u 10 časova i da će biti organizovan prenos uživo na ekranima tokom celog događaja.

"Izbor premijera, ceremonija polaganja zakletve i govor premijera održaće se u 15 časova. Od 16 časova pa nadalje, proslava će se nastaviti na Košutovom trgu vojnom paradom i svečanim podizanjem zastave", rekao je budući premijer Mađarske.

Autor: Iva Besarabić

