ZVANIČNO PREUZIMA DUŽNOST PREMIJERA: Peter Mađar otkrio kada polaže zakletvu

Peter Mađar, lider partije Tisa, koja je pobedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj 12. aprila, položiće zakletvu za nekoliko dana i preuzeti dužnost premijera od Viktora Orbana.

Mađar je, na svojoj zvaničnoj X stranici otkrio da je polaganje zakletve zakazano za subotu 9. maj.

"Srdačno pozivamo sve 9. maja na celodnevnu proslavu inauguracije u Budimpešti, na Košutovom trgu i duž dunavskog nasipa ispred Parlamenta", naveo je Mađar na X.

We warmly welcome everyone on 9 May to full-day inauguration celebrations in Budapest, at Kossuth Square and along the Danube embankment in front of Parliament.

The inaugural session of the National Assembly begins at 10:00 a.m. and will be broadcast live on large screens…

On je rekao da će konstitutivna sednica Narodne skupštine početi u 10 časova i da će biti organizovan prenos uživo na ekranima tokom celog događaja.

"Izbor premijera, ceremonija polaganja zakletve i govor premijera održaće se u 15 časova. Od 16 časova pa nadalje, proslava će se nastaviti na Košutovom trgu vojnom paradom i svečanim podizanjem zastave", rekao je budući premijer Mađarske.

Autor: Iva Besarabić