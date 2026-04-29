Peter Mađar: Na putu sam ka Briselu, znamo šta nam je zadatak - da odmrznemo sredstva EU

Predsednik mađarske stranke Tisa koja je pobedila na aprilskim parlamentarnim izborima u Mađarskoj, budući premijer Peter Mađar, objavio je danas da je krenuo na put u Brisel, gde će se sastati sa visokim zvaničnicima Evropske unije.

"Na putu za Brisel. Razgovaraću sa predsednicom Evropske komisije i predsednikom Evropskog saveta. Ogroman mandat, snažan mandat, velika odgovornost. Znamo šta je naš zadatak: odmrznućemo sredstva EU na koja Mađari imaju pravo. Više inaformacija uskoro", navodi se u objavi Petera Mađara na mreži Iks.

Deo od ukupno 17 milijardi evra zamrznutih sredstava EU za Mađarsku, uključujući 11 milijardi evra iz fonda za oporavak posle pandemije korona virusa, moralo bi da bude iskorišćeno do sredine avgusta 2026. godine, ili će, u suprotnom, taj novac biti nepovratno izgubljen, preneo je ranije Rojters.

Zvaničnici Mađarske i EU već su se dva puta sastali nakon ubedljive pobede Mađarove stranke Tisa na izborima 12. aprila, kojom je osvojena dvotrećinska većina u parlamentu, što omogućava promenu Ustava.

Zvaničnici EU navode da će zahvaljujući toj većini nova vlast moći brzo da sprovede neophodne zakonske izmene kako bi se odblokirala evropska sredstva.

Autor: Iva Besarabić