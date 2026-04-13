'VLADA TISE BIĆE VLADA SVIH GRAĐANA' Novo oglašavanje Petera Mađara, budućeg premijera Mađarske

Peter Mađar, lider opozicione Tise i budući premijer Mađarske, oglasio se na "Fejsbuku" nakon ubedljive izborne pobede i zahvalio svojim sunarodnicima.

"Hvala svim Mađarima u zemlji i širom sveta! Ogromna je čast što ste nam, sa najvećim brojem glasova u istoriji, dali mandat za formiranje vlade i da u naredne četiri godine radimo za slobodnu, evropsku, funkcionalnu i humanu Mađarsku", rekao je Mađar u najnovijem postu u ponedeljak ujutro.

"Vlada Tise biće vlada svih mađarskih građana", istakao je on.

"Sedeći na mestu Lajoša Baćanjija, kao predsednik vlade, radiću svakoga dana i u svakom satu za bezbednost i razvoj naše otadžbine, kao i za dobrobit mađarskih građana. Tako mi Bog pomogao!", zaključio je Mađar, odnoseći se na prvog premijera Mađarske koji je osnovao prvi mađarski sabor.

On je prethodno na "Fejsbuku" objavio da ga je odlazeći premijer Viktor Orban pozvao i čestitao mu na pobedi.

Ubedljiva pobeda Tise

Na osnovu 98,9 odsto obrađenih glasova na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, prema preliminarnim rezultatima Nacionalne izborne komisije (VTR), opoziciona Tisa osvojila je 138 od 199 mandata u parlamentu, dok je Orbanova stranka Fides osvojila 55 mesta.

Pobeda Mađara i njegove Tisa na izborima u Mađarskoj predstavlja veliku promenu u evropskoj politici. Nakon 16 godina neprekidne vlasti Orbana, Mađarska ulazi u novu eru koja će direktno uticati na odnose sa Evropskom unijom (EU), ali i Rusijom.

Lideri zemalja Evropske unije pozdravili su rezultate parlamentarnih izbora u Mađarskoj, navodeći da oni predstavljaju pobedu demokratije, kao i da je "Mađarska izabrala Evropu".

Autor: Iva Besarabić