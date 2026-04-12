UŽIVO IZBORI U MAĐARSKOJ! Orban priznao PORAZ - Mađar slavi pobedu na ulici, CIK objavila rezultate

Danas se održavaju parlamentarni izbori u Mađarskoj. Viktor Orban i njegova stranka Fides bore se za opstanak na vlasti, dok partija Tisa i njen lider Peter Mađar prete da sruše Orbanovu vladavinu nakon 16 godina.

22.37 Peter Mađar slavi izbornu pobedu na ulici

Peter Mađar je nakon ubedljive pobede nad Viktorom Orbanom izašao na ulicu među ljude.

22.27 Rezultati na 87,82%

Na osnovu 87,82% odsto prebrojanih glasova opoziciona stranka Tisa osvojila je 138 mandata (44 sa lista, 94 pojedinačno), dok je vladajući Fides dobio 54 mandata (42 sa lista, 12 pojedinačno) u mađarskom parlamentu, navedeno je na sajtu Nacionalne izborne komisije Mađarske.

Pokret Naša domovina osvojila je 7 mandata.

22.19 Rezultati na 84,91%

Na osnovu 84,91% odsto prebrojanih glasova opoziciona stranka Tisa osvojila je 138 mandata (44 sa lista, 94 pojedinačno), dok je vladajući Fides dobio 55 mandata (42 sa lista, 12 pojedinačno) u mađarskom parlamentu, navedeno je na sajtu Nacionalne izborne komisije Mađarske.

Pokret Naša domovina osvojila je 7 mandata.

21.38 Rezultati na 66,69%

Na osnovu 66,69% odsto prebrojanih glasova opoziciona stranka Tisa osvojila je 137mandata (42 sa lista, 95 pojedinačno), dok je vladajući Fides dobio 55 mandata (44 sa lista, 11 pojedinačno) u mađarskom parlamentu, navedeno je na sajtu Nacionalne izborne komisije Mađarske.

Pokret Naša domovina osvojila je 7 mandata.

Podsećanja radi, u parlament se bira ukupno 199 poslanika.

21:24 Peter Mađar: Orban mi je čestitao pobedu

Peter Mađar, lider opozicione Tise, objavio je na svom Fejsbuk nalogu da ga je premijer Mađarske Viktor Orban pozvao i čestitao mu pobedu.

20.47 Rezultati na 29,21%

Na osnovu 29,21 odsto prebrojanih glasova opoziciona stranka Tisa osvojila je 132 mandata (37 sa lista, 95 pojedinačno), dok je vladajući Fides dobio 59 mandata (48 sa lista, 11 pojedinačno) u mađarskom parlamentu, navedeno je na sajtu Nacionalne izborne komisije Mađarske.

Pokret Naša domovina osvojila je 8 (8 sa lista) mandata.

20.28 Rezultati na 14,72%

Na osnovu 6,56 odsto prebrojanih glasova opoziciona stranka Tisa osvojila je 125 mandata, dok je vladajući Fides dobio 65 mandat u mađarskom parlamentu, navedeno je na sajtu Nacionalne izborne komisije Mađarske.

Trenutno, Tisa bolje stoji u glasanju po izbornim jedinicama, dok lista Fidesa vodi u glasovima po proporcionalnom sistemu.

Stranka Pokret Naša domovina osvojila je 8 mandata.

20.04 Prvi zvanični rezultati nakon obrađenih 3, 34 odsto glasova

Ovo su prvi zvanični rezultati izbora u Mađarskoj nakon što je obrađeno 3, 34 odsto glasova.

Prema prvim rezultatima, Mađarova stranka Tisa ima 91 odsto, a Orbanova Fides 76 odsto, na osnovu obrađenih 3,34 odsto glasova.

19.42 Oglasio se Mađar

Lider stranke Tisa Peter Mađar izjavio je da je optimističan u vezi sa rezultatom i da rekordna izlaznost pokazuje da je glasalo više od šest miliona Mađara, kao i da su ove izbore shvatili kao važne.

Poručio je i da su Mađari ponovo ispisali istoriju, prenosi Rojters.

19.26 Anketa 21 Research Center: Tisa ima prednost od 17%

Kako prenosi Index.hu, Teleks je dobio nove, ekskluzivne podatke od 21 Research Center: prema istraživanju, Tisa stranka ima 55%, Fides 38%, što predstavlja razliku od 17% i projektuje prednost od skoro dve trećine.

Prema ovim preliminarnim procenama, Tisa bi mogla biti spremna za pobedu, sa visokom izlaznošću do 3,2 miliona birača, ali dvotrećinska većina još uvek nije izvesna.

Važna napomena: ovo je samo anketa, konačni rezultati će biti određeni zvaničnim brojkama.

19.12 - Mađar se obraća u pola 8!

Lider stranke Tisa Peter Mađar prvi put govori u pola osam, javlja ekipa TV Informer sa lica mesta! Obratiće se javnosti u pres sali u podnožju hotela Novotel. On će se kasnije, u 22:30, obratiti pristalicama na keju u Budimpešti.

19.00 - Zatvorena birališta u Mađarskoj!

18.55 - Do 18.30 glasalo rekordnih 77,80% birača

18.20 - Dve dojave o bombama

Dve dojave o bombama na kratko su poremetile izbore u mađarskim gradovima Pečuju i Miškolcu, ali no u oba slučaja brzo je utvrđeno da nema stvarne pretnje.

U Miškolcu je glasanje prekinuto u kulturnom centru gde se nalaze tri biračka mesta, nakon što je telefonska poruka s automatskim glasom zapretila eksplozijom. Policija je brzo stigla na teren, pregledala prostor i već nakon 20 minuta glasanje je nastavljeno. Zbog kratkog prekida neće biti produženja glasanja.

Slična telefonska pretnja stigla je i u Pečuju, ali policija ni onde nije pronašla nikakvu opasnost pa je glasanje brzo nastavljeno.

18.14 - Incident na izborima, kontrolor pijan došao na izborno mesto

Na izborima u Mađarskoj danas je došlo do incidenta, kada je jedan član biračkog odbora došao pod uticajem alkohola i nastavio da pije, uprkos brojnim upozorenjima.

- Gospodin je, čim je stigao ujutru, u više navrata konzumirao alkoholna pića u prostoru biračkog mesta. Odbor i predsednik su ga zamolili da se od toga uzdrži, ali je on uprkos tome nastavio da pije. Odbor je doneo odluku da on bude uklonjen sa tog mesta - saopšteno je iz Izborne komisije.

17.50 - Prvi rezultati izbora u Mađarskoj od 20 časova!

Prvi rezultati izbora u Mađarskoj očekuju se večeras od 20 časova, kada će Nacionalna izborna kancelarija početi da ih objavljuje na zvaničnoj veb stranici, sa ažuriranjima svakih deset minuta.

Podaci će stizati određenim redosledom, prvo će se obrađivati glasovi za pojedinačne kandidate, zatim za nacionalne partijske liste, a na kraju za liste nacionalnih manjina.

Obrada skoro 232 hiljade glasova pristiglih poštom počeće već od 19 časova, kako bi njihovi preliminarni rezultati bili dostupni što je pre moguće.

Izborne komisije odmah prosleđuju rezultate lokalnim kancelarijama, zbog čega će prvo biti objavljeni podaci po izbornim jedinicama.

Konačni rezultati po izbornim jedinicama trebalo bi da budu utvrđeni najkasnije do sledeće subote, nakon što se obrade i glasovi birača koji su glasali van mesta prebivališta.

17.42 - Podaci o izlaznosti do 17 časova, svi rekordi oboreni

Do 17 časova oboren je apsolutni rekord izlaznosti, glasalo je 74,23 odsto birača, odnosno 5.587.935 ljudi.

Ovim je već nadmašen prethodni rekord iz 2002. godine, kada je ukupna izlaznost bila 73,5 odsto.

Poređenja radi, na izborima 2022. godine izlaznost u 17 časova bila je 62,9 odsto.

Podsetimo se da su 2002. godine poslednji podaci tokom dana objavljeni u 17:30, tako da nema direktno uporedivih podataka za 17 časova, ali je rekord u tom trenutku u drugom krugu bio 67,87 odsto.

