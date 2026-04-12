MAKRON POSLAO JASNU PORUKU: Stižu prve reakcije iz Evrope nakon što je Viktor Orban izgubio na izborima u Mađarskoj

Viktor Orban, lider stranke Fides i čovek koji je vodio Mađarsku 16 godina, večeras je priznao izborni poraz i čestitao pobedniku Peteru Mađaru i njegovoj partiji Tisa.

Nedugo nakon što je priznao da izgubio na parlamentarnim izborima, krenule su da stižu prve reakcije iz Evrope.

Predsednica Evropske komisije Ursula Fon der Lajen rekla je da "srce Evrope večeras kuca snažnije".

Predsednik Francuske Emanuel Makron rekao je da je održao sastanak sa liderom Tise partije Peterom Mađarom kako bi mu "čestitao na pobedi".

"Francuska pozdravlja pobedu demokratskog učešća, privrženosti mađarskog naroda vrednostima Evropske unije i Mađarskoj u Evropi", napisao je Makron u objavi na X.

"Zajedno, hajde da unapredimo suvereniju Evropu, za bezbednost našeg kontinenta, našu konkurentnost i našu demokratiju", napisao je Makron.

Je viens de m’entretenir avec Peter Magyar pour le féliciter de sa victoire en Hongrie !



La France salue une victoire de la participation démocratique, de l'attachement du peuple hongrois aux valeurs de l'Union européenne et pour la Hongrie en Europe.

Autor: Iva Besarabić