VUČIĆ ČESTITAO MAĐARU NA POBEDI: Predsednik istakao da veruje u nastavak dobre saradnje Srbije i Mađarske, a onda poslao JAKU PORUKU i Viktoru Orbanu!

Juče su održani parlamentarni izbori u Mađarskoj gde su partija ''Tisa'' i njen lider Peter Mađar nakon 16 godina srušili Orbanovu vladavinu nakon 16 godina. Tim povodom, na društvenoj mreži "X" oglasio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik Vučić je Peteru Mađaru čestitao na pobedi, ali se obratio i dugogodišnjem prijatelju Viktoru Orbanu:

- Čestitam Peteru Mađaru na izbornoj pobedi. Verujem u nastavak dobre saradnje između Mađarske i Srbije i zahvalan Viktoru Orbanu što je takve odnose učinio mogućim - napisao je Vučić.

Честитам Петеру Мађару на изборној победи. Верујем у наставак добре сарадње између Мађарске и Србије и захвалан Виктору Орбану што је такве односе учинио могућим. — Александар Вучић (@predsednikrs) 13. април 2026.

Autor: D.Bošković