PREDSEDNIK VUČIĆ POSLAO VAŽNU PORUKU: Danas je poseban dan za nas u ovom ludom vremenu (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na društvenoj mreži Instagram povodom današnjeg postavljanja kamena temeljca za izgradnju inovativnog centra Toyo Tire Serbia u Inđiji.

- Danas je poseban dan za nas u ovom ludom vremenu koje nam donosi nove probleme svakoj zemlji u svetu. Mi danas imamo razlog da slavimo. Kamen temeljac za Tojo centar označava zajedničku viziju Srbije i Japana - stoji u opisu objave.

Predsednik Vučić izjavio je na ceremoniji obeležavanja početka radova na izgradnji Centra za inovacije u Srbiji japanskog proizvođača automobilskih guma Tojo Tajer (Toyo Tire) u Inđiji da se danas postavlja kamen temeljac i za zajedničku viziju budućnosti Srbije i Japana, kao i da ta investicija dokazuje da je Srbija strateški centar iz kojeg mogu da se osvajaju tržišta različitih delova sveta.

Autor: Iva Besarabić