VUČIĆ: Bez panike, Srbija ima najviše rezerve nafte i gasa i regionu!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je prisustvovao otvaranju radova na izgradnji inovativnog centra Tojo tajer (Toyo Tire) u Inđiji.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potom je odgovarao na pitanja novinara.

- Komplikocano je, složeno i teško za nas. Nekoliko ključnih stvari... Vi znate da se večeras ili sutra, noćas donosi odluka kao faktor jedan o produženju licence OFAC-a, mi nemamo potvrdu da će ta odluka da bude pozitivna... Zamislite probleme ako bude negativna - rekao je Vučić.

Kako je dodao, Srbija po zankonu nema pravo po akcizama da činimo.

- Tražimo pravni okvir, ja nemam taj problem da kažem da li brinem da će narod imati naftu, hleba, mleka, svega drugog, ili ćemo neku normu morati da donosimo drugačije. A onda nam se nameće peti problem, a to je što nafte nema ni da se kupi. Danas smo ušli sa 4 broda, a hteli smo sa 9. Iz Konstance... Danas ćemo dati nalog da 40.000 tona nafte izdvojimo iz naših rezervi. Imamo oko 270.000 tona, samo u državnim rezervama - kaže Vučić.

Smejali su mi se kada sam govorio o žitu, grašku, nafti u rezervama, a sada to nikome nije smešno, rekao je Vučuć.

- Nasledili smo javni dug, nezaposlenost, probleme sa javnom inflacijom. Poplave, korona, rat u Ukrajini, besmisleni rat u zalivu, razaraju ceo svet, a najviše Evropu... Pogađa sve, Koreju... Ameriku... Ne znam šta da kaže, šta može da se dogodi. Sazvaćemo sastanak za popodne, naši timovi rade... Razgovarao sam sa Macutom, moramo da sagledamo sva rešenja. Za mene je važno, ljudi ne paničite, ne brinite, imamo dovoljno deviznih rezervi u novcu, zlatu... - kaže Vučić.

Mere ćete znati večeras ili ujutru, naveo je Vučić.

- Videćemo šta ćemo posle 1. maja, o tome sam ragovarao sa Viktorom... Čekajte, šta je to ljudi, koliko će to da traje. Još da se pogodi gas, pa gas je skočio na 700 dolara... Znate li koliko je to, 65 odsto u odnosu na pre nekoliko dana. Pa ko će šta da plaća, ima od industriji? Osetiće se to po ceni hleba. O čemu je reč u svetu, kao da su svi poludeli. To mi govori da sam bio u pravu, da nas to približava opštem sukobu. N e znam kako to da se reši- Samo brinem da ne bude veće katastrofe. Narednih dana idem u inspekciju, da vidim imamo li žita, svega... prošli put sam saznao da smo imali duplo dno - rekao je on.

Neke naše kompanije preuzimaju merkator, Ideju, pa će to opet biti us rpskim rukama, to nije loše, kaže Vučić.

- Moramo da se ponašamo kao da je najveća moguća katastrofa pred nama, moramo da budemo spremni. Kada kažem da imamo rezerve nafte, imamo. Bez brige. Pitanje je cene, a i to ćemo da držimo, neću da srušimo napore od pre nekoliko meseci. Moramo da koristimo sve što smo čuvali, pravili... - kaže Vučić.

Kako je dodao, sve što smo čuvali u sanducima, fiokama, podrumima, moraćemo da napravimo ponovo, da dodamo, napravimo nove rezerve, kaže Vučić.

- Čuvaćemo mir i stabilnost. Šta će da kaže Tramp? Da je pobedio? Iran će da slavi svoju pobedu, Izrael zna da oni svoj zadatak moraju a završe, da se brane, odgovore. Amerika zna da mora da nađe rešenje za sebe. Ima li ga sada? Ne, nastaviće se - rekao je predsednik.

Ne mogu da pričam o Hrvatskoj, nisam zainteresovan... Imate danas samit u Briselu. Govoriće se o migracijama, biće žestoko sa jedne strane, drugačije sa druge, imaćete o konkurentnosti. O čemu vi pričate kada nemate naftu? dodaje predsednik.

- Idete u pravcu kompletnog haosa. Šta god ko govorio. Jedno znam: Nisam glup i naučio sam da ređam činjenice. Plašim se šta će da bude za mesec, dva. Imamo više rezervi, nego svi u našem regionu. I to ne samo zemlje bivše Jugoslavije, već i šire. Veoma je komplikovan prolazak KOnstance, zbog sukoba Rusa i Ukrajinaca... - kaže Vučić.

-Ja sam jutros ustao u 4 i 15, jer sam čuo da s eotvaraju berze i po kojim cenama... Kada poludi ceo svet, ja sam kriv, a ako nisam, ja sam sebi kriv... Ne mogu da se bavim rektorima, blokaderima, Hrvatima... Ne mogu i neću - dodao je za kraj predsednik Srbije.

Autor: D.Bošković