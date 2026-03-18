JAPANSKO ČUDO U SREMU: Vučić sutra u Inđiji polaže kamen temeljac za moćni Toyo Tire centar – Srbija postaje evropski mozak auto-industrije!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra, 19. marta, istorijskoj ceremoniji u Inđiji. Japanska korporacija „Toyo Tire“ kreće u izgradnju svog najsavremenijeg Centra za istraživanje i razvoj (R&D), koji će biti srce inovacija za čitavu Evropu!

Ceremonija počinje u 11.00 časova u Industrijskoj ulici, a pored predsednika Vučića, prisustvovaće i ključni ljudi japanske korporacije i ambasade Japana.

Šta donosi novi inovativni centar?

Ovo nije samo još jedna hala. Na preko 6.000 kvadratnih metara nići će laboratorije i eksperimentalna postrojena gde će se dizajnirati gume budućnosti.

Mozak operacije: Do kraja 2026. godine, funkcije istraživanja i razvoja biće prebačene iz Nemačke direktno u Inđiju!

Vrhunska tehnologija: Centar će se fokusirati na dizajn novih materijala i testiranje gumene smeše za najprestižnije svetske brendove.

Ekološki standardi: Ceo kompleks u Inđiji već je poznat po ogromnoj solarnoj elektrani, a novi centar će pratiti najstrože svetske ekološke norme.

„Toyo Tire“ u Inđiji već proizvodi oko pet miliona guma godišnje i zapošljava preko 600 ljudi, a ovaj novi korak znači da Srbija više nije samo mesto za proizvodnju, već i mesto gde se stvaraju nove tehnologije.

Autor: D.S.