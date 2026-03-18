Tojo Tajer sutra započinje gradnju inovacionog centra u Inđiji: Prisustvuje i predsednik Vučić

Japanski proizvođač automobilskih guma Tojo Tajer (Toyo Tire) sutra će započeti radove na izgradnji Centra za inovacije u Srbiji, u okviru kompleksa Tojo fabrike u Inđiji, u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića.

Ceremonija će početi u 11.00 časova, u Industrijskoj ulici, najavljeno je iz Predsedništva Srbije.

Prisustvovaće i član uprave i izvršni direktor Tojo Tajera korporacije zadužen za tehnološki sektor Satoru Morija i predstavnik Ambasade Japana u Srbiji Acuši Saito, predstavnici Vlade Srbije, opštine Inđija i drugih relevantnih institucija, najavila je kompanija.

Centar za inovacije predstavljaće ključnu bazu za unapređenje tehnologija prerade i baviće se razvojem novih receptura i materijala, projektovanjem materijala i smeša, kao i istraživanjem i evaluacijom sirovina, čime će doprineti daljem razvoju naprednih proizvodnih tehnologija.

Centar će se prostirati na oko 4.600 metara kvadratnih, a zahvaljujući lokaciji, koja je u blizini fabrike i test staze, biće omogućeno brzo sprovođenje celokupnog procesa, od razvoja materijala, preko proizvodnje guma, do testiranja na vozilima, čime će se značajno ubrzati razvoj i verifikacija proizvoda i skratiti vreme njihovog puštanja na tržište.

Kompanija Tojo Tajer Srbija je ranije najavila da će 19. marta položiti kamen temeljac za izgradnju centra za istaživanje i razvoj (R&D) u Inđiji.

Kompanija je 2019. godine uspostavila razvojni centar u Nemačkoj i time, zajedno sa tehnološkim centrima u Japanu i Severnoj Americi, izgradila globalnu mrežu istraživanja i razvoja.

Sa ciljem dodatnog jačanja konkurentnosti na evropskom tržištu, razvojne funkcije sada se objedinuju u Srbiji, gde su već koncentrisani proizvodni i prodajni kapaciteti, a početak rada je planiran u januaru 2027. godine.

U okviru srednjoročnog poslovnog "Plana ’26", koji je objavljen 4. marta ove godine, kompanija je postavila cilj da kroz sinergiju objedinjavanja funkcija proizvodnje, prodaje i tehnologije, koje predstavljaju osnovu poslovanja u Evropi, dodatno unapredi performanse proizvoda, snagu brenda i ukupnu konkurentnost poslovanja.

Tojo Tajer Srbija počela je sa proizvodnjom 2022. godine u Inđiji, a zapošljava oko 630 radnika i godišnje proizvede oko pet miliona guma.

Autor: Pink.rs