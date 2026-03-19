Daćemo sve od sebe, da se smanje američke tarife! Vučić u Inđiji o novoj investiciji Tojo Tajersa

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas prisustvuje otvaranju radova na izgradnji inovativnog centra Tojo tajer (Toyo Tire) u Inđiji.

Otvaranju, pored predsednika Srbije Aleksandra Vučića, prisustvovali su i predstavnik Toyo Tire korporacije Satoru Morija i predstavnik Ambasade Japana u Srbiji Acuši Saito.

Obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića

- Danas je poseban dan za nas u ovom ludom vremenu koje donosi samo nove probleme, mi danas imamo razlog da slavimo, rekao je Vučić na početku obraćanja.

- Japanska poslovica kaže i da ako na hladnom kamenu sediš tri godine, kamen će se ugrejati. Ta poslovica hoće da nam kaže da i strpljivost u radu makar on bio i nedovoljno vidljiv nužno donosi plod.

- Srpsko-japanski odnosi zasnovani su na poštovanju i poverenju, Srbija će i ubuduće biti dobar domaćin i partner..., rekao je Vučić zahvalivši se japanskom premijeru koji je uvek lepo govorio o Srbiji i zalagao se za investicije.

- Obećao sam predstavnicima Tojo tajera da ćemo učiniti sve, da ćemo dati sve od sebe, da se smanje američke tarife u naredna tri meseca kako bismo dobili najveću investiciju u Srbiji ikada, rekao je Vučić prethodno pomenuvši da Tojo tajer sprema ogromnu globalnu investiciju i da su tir mesta u igri a jedno je Srbija.

- Mnogo vam hvala za novac i investicije i za veru u naše mlade ljude, rekao je Vučić dodavši da je mnogo bio srećan kad je jutros tu dolazio jer je tu bila samo poljana, ničeg tu nije bilo a sad je tu jedan pravi mali grad.

- Daćemo sve od sebe da ovde ostanete dugo...

Obraćanje direktora Tojo tajersa Satoru Morija

- Poštovani ministri, predstavnici ambasade Japana, uvaženi gosti, partneri, dame i gospodo, velika mi je čast i zadovoljstvo što danas prisustvujem ceremoniji početka izgradnje našeg centra za inovacije u Srbiji. Moje ime je Satoru Morija, direktor i korporativni izvršni direktor kompanije Toyota Air Corporation. Ovaj projekat je veoma važan i značajan. U ime kompanije Toyota Air Corporation želeo bih da izrazim iskrenu zahvalnost vladi Republike Srbije, vladi Autonomne Pokrajine Vojvodine kao i svim našim partnerima na snažnoj podršci i bliskoj saradnji. Predsednik i izvršni direktor gospodin koji danas nije mogao da prisustvuje ceremoniji, zamolio me je da vam prenesem njegovu iskrenu zahvalnost. Posebna nam je čast što je sa nama danas njegova ekselencija, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Vaše prisustvo predstavlja snažan simbol poverenja i partnerstva i daje nam dodatno samopouzdanje dok ponovo investiramo u Srbiju. Do sada ste, vaša ekselencijo, svojim prisustvom uveličali svaki važan trenutak našeg razvoja u Srbiji. Od ceremonije početka izgradnje fabrike 2022. godine, pa preko ceremonije njenog otvaranja 2022. Preko 2020. godine, pa sve do današnjeg dana.|

- Današnji dan predstavlja veliki dan za Tojo tajers i njegovo poslovanje u Evropi a otvaranje inovativnog centra u Srbiji imaće ključnu ulogu, rekao je direktor Satoru Morija, koji nadgleda globalnu Tojo tajer tehnologiju dodavši da će Srbija uskoro biti centralna tačka njihovih evropskih aktivnosti kad se deo njihovog centra u Nemačkoj preseli u Srbiju.

- Po završetku izgradnje ovog objekta planirano je da se funkcije našeg centra istraživanja i razvoja u Nemačkoj premeste ovde. Čime će Srbija postati centralna tačka evropskih aktivnosti kompanije Toyota Air i važan temelj dugoročnog globalnog rasta naše grupe. Bliska saradnja istraživanja, razvoja, proizvodnje i prodaje na jednoj lokaciji omogućiće brže donošenje odluka i bržu povratnu informaciju iz proizvodnje i tržišta, kao i razvoj inovativnih praktičnih rešenja.|

- Ovaj projekat predstavlja i saradnju naših zemalja koja kombinuje japansku filozofiju sa srpskim talentom i inovativnošću, rekao je i pozvao sve talentovane hemičare i druge naučnike da se jave.

- Pozivamo najtalentovanije stručnjake iz oblasti hemije, elektrotehnike, mašinstva i veštačke inteligencije u Srbiji da nam se pridruže u ovom centru za inovaciju. Posvećeni smo zajedničkom rastu sa lokalnom zajednicom kroz razvoj domaćih stručnjaka i stvaranje novih prilika za mlade profesionalce. Ovaj projekat takođe predstavlja simbol saradnje između naše dve zemlje. Spajanjem japanske filozofije sa srpskim talentom i inovativnošću ljudi želimo da stvorimo vrednost koja prevazilazi granice naše kompanije i doprinosi društvu i budućnosti mobilnosti.

Kompanija Tojo Tajer (Toyo Tire) Srbija je ranije najavila da će 19. marta položiti kamen-temeljac za izgradnju centra za istaživanje i razvoj (R&D) u Inđiji.

Tojo Tajer Srbija, počela je sa proizvodnjom 2022. godine u Inđiji, a zapošljava oko 630 radnika i godišnje proizvede oko pet miliona guma.

Autor: D.Bošković