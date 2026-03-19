PREDSEDNIK SRBIJE DANAS U INĐIJI: Vučić u 11 na ceremoniji početka izgradnje inovativnog centra velike japanske kompanije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas prisustvuje otvaranju radova na izgradnji inovativnog centra Tojo tajer (Toyo Tire) u Inđiji.

Ceremonija počinje u 11 časova u Industrijskoj ulici u Inđiji. Otvaranju će, pored predsednika Srbije Aleksandra Vučića, prisustvovati i predstavnik Toyo Tire korporacije Satoru Morija i predstavnik Ambasade Japana u Srbiji Acuši Saito.

Kompanija Tojo Tajer (Toyo Tire) Srbija je ranije najavila da će 19. marta položiti kamen-temeljac za izgradnju centra za istaživanje i razvoj (R&D) u Inđiji.

Tojo Tajer Srbija, počela je sa proizvodnjom 2022. godine u Inđiji, a zapošljava oko 630 radnika i godišnje proizvede oko pet miliona guma.

Autor: D.Bošković