Mali: Izgradnja Toyo Tires R&D centra u Inđiji pokazuje uspeh Srbije

Ministar finansija Siniša Mali pozdravio je početak radova na izgradnji Centra za inovacije japanskog proizvođača automobilskih guma Toyo Tires u Inđiji, ističući da ova investicija dodatno potvrđuje poverenje stranih partnera u Srbiju i njen potencijal.

- Još jedna velika i važna investicija u našoj zemlji. Naime, u Inđiji je danas obeležen početak radova na izgradnji Centra za inovacije japanskog proizvođača automobilskih guma Toyo Tires. Ponosni smo što su naši japanski partneri izabrali Srbiju za izgradnju novog R&D centra, jer to dokazuje da veruju u našu zemlju, privredu, ljudske potencijale, infrastrukturu - napisao je Mali na Instagram nalogu.

- U vreme globalnih previranja i ekonomske krize, Srbija nastavlja da radi i da napreduje, da ide u korak sa inovacijama i novim tehnologijama i da gleda u budućnost - dodao je ministar.

Ova investicija još jednom potvrđuje da je Srbija postala centar istraživanja i razvoja, ali i da je atraktivna investiciona destinacija. Zato moramo da nastavimo da vodimo odgovornu ekonomsku politiku, da dalje poboljšavamo privredni ambijent, da čuvamo makroekonomsku stabilnost, da idemo u korak sa digitalnom transformacijom i najnovijim tehnologijama. Sve to nam pruža čvrste temelje za dalji rast i razvoj naše ekonomije

- Hrabro gledamo u budućnost i od Srbije pravimo još bolje i lepše mesto za život - poručuje Mali.

Autor: S.M.