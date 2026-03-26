SRBIJA KORAČA KRUPNIM KORACIMA! Ministar Mali: Vredno radimo, naš EXPO će biti sa najvećim brojem zemalja učesnica ikad (VIDEO)

Ministar finansija Siniša Mali se oglasio povodom napretka radova za EXPO 2027.

- Iako sam redovno na gradilištu u Surčinu, i dalje se iznenadim kada vidim koliko nam svakodnevno radovi napreduju! Do početka EXPO Belgrade 2027, odnosno do 15. maja 2027. godine, je ostalo oko godinu i dva meseca. To se ubrzano približava i zaista smo angažovani na svim frontovima, kako bi sve bilo spremno i na vrhunskom nivou tokom 93 dana trajanja izložbe. Uspešno smo organizovali drugi IPM sastanak, na kome je učestvovalo 451 delegata iz 138 zemalja i međunarodnih organizacija. Tokom tri dana trajanja IPM, delegati su upoznati o svemu što je važno za učešće njihovih zemalja na ovom dogadjaju- piše u objavi ministra Malog.

- Istovremeno, uz organizaciju izložbe, teku i radovi u Surčinu gde će biti održan Expo, inače najveći događaj u svetu sledeće godine i najveći događaj ikada organizovan u našoj zemlji. Što se tiče radova, na gradilištu u Surčinu, osim objekata za Expo, gradimo i Nacionalni fudbalski stadion, rezidencijalni kompleks sa 1.500 stanova, svu potrebnu prateću linijsku infrastrukturu, prugu, pristan za brodove. Vodimo računa o svakom detalju i borimo se da ispoštujemo sve rokove. Tako ćemo do kraja oktobra predati ključeve paviljona kako bi učesnici mogli dalje da rade i pripreme nastupe svojih zemalja- naglasio je on.

- Ono što nas posebno raduje jeste da ćemo imati rekordan broj zemalja učesnica, a trenutno ih imamo preko 135. To znači da će naš Expo biti specijalizovani Expo sa najvećim brojem zemalja učesnica ikada. Pritom, ugostićemo između tri i četiri miliona posetilaca tokom 93 dana trajanja izložbe. Vredno radimo i radujemo se svemu što dolazi - zaključio je ministar Mali.



Autor: Jovana Nerić